Oceania: Tropen- und Exoten-Kollektion

Nachdem die Weltreise 2023 innerhalb kürzester Zeit ausgebucht war, schaltet Oceania Cruises ab 3. März die 127 Reisen der „Tropen- und Exoten-Kollektion“ für 2022/23 zur Buchung frei. Die sieben- bis 77-tägigen Kreuzfahrten der Reederei, die für ihre Kulinarik und außergewöhnlichen Häfen bekannt ist, führen in die Antarktis, nach Asien, Afrika und den Südpazifik, kurz, rund um den Globus. Eine digitale Broschüre gibt bereits jetzt einen Vorgeschmack.

„Bei unseren Sommerrouten 2022 wie auch bei der Weltreise 2023 haben wir eine hohe Nachfrage von unseren treuen Stammgästen als auch von zahlreichen Neukunden verzeichnet. Mit der neuen und abwechslungsreichen Kreuzfahrt-Kollektion für den Winter 2022/23 möchten wir dem großen Interesse gerecht werden und unsere Gäste begeistern“, erklärt Bob Binder, President & CEO bei Oceania Cruises.

Highlights der „Tropen und Exoten-Kollektion 2022/23“

• 127 Kreuzfahrten mit einer Dauer von sieben bis 77 Tagen inklusive 62 längeren Reisen ab 15 Tagen

• 272 Häfen und 284 Übernachtaufenthalte

• Vier Kreuzfahrten an Bord der Marina mit einem Abstecher in die Antarktis

• Neben einer großen Auswahl an Reisevarianten auch zwölf Kreuzfahrten mit einer Dauer ab 15 Tagen und länger sowie neue Einschiffungshäfen außerhalb Miamis: Bridgetown (Barbados), Panama City (Panama) und Oranjestad (Aruba)

• 22 Reisen mit einer Dauer zwischen zehn und 40 Tagen an Bord der Regatta und der Nautica, die nach Asien und Afrika führen

• Drei Kreuzfahrten an Bord der Regatta, die Tasmanien, Australien und Neuseeland verbinden sowie sechs Routen im Südpazifik, nach Polynesien und Hawaii

• Drei Streifzüge entlang des mächtigen Amazonas mit der Marina

• Wiederauflage der beliebten Reisen an Bord der Nautica nach Afrika, Indien und zur Arabischen Halbinsel

• 35-tägige Weihnachts- und Neujahrsumrundung von Australien

• Drei Japan-Rundreisen im Frühling

• Unvergessliche Destinationserlebnisse mit den Go Local- und Overland-Touren sowie exklusiven Kulinarik-Ausflügen (red.)