ICC AOKpass: App für digitale Covid-19-Testergebnisse

So hat erstmals Land den Nachweis eines negativen Covid-19-Tests in standardisierter digitaler Form für die Einreise akzeptiert. Der singapurische Staatsbürger, der am 21. Dezember 2020 mit Flug SQ637 von Japan aus in sein Heimatland zurückkehrte, dokumentierte am Changi Airport seinen negativen PCR-Test über die App ICC AOKpass.

Darüber hinaus wurde mit dem Flughafenbetreiber Aeroporti di Roma und der Fluggesellschaft Alitalia Anfang Jänner 2021 ein Pilotprojekt gestartet, um die Ergebnisse der Covid-19-Antigen-Schnelltests, die am Flughafen ermittelt werden, über ICC AOKpass zu digitalisieren. Sie können beim Boarding für Alitalia-Flüge Richtung New York vorgelegt werden.

Der dritte Schritt ist die Zusammenarbeit von Etihad Airways mit MedAire, ein Unternehmen von International SOS: Ein Pilotprojekt, um den COVID-19-Test vor dem Abflug mit ICC AOKpass zu digitalisieren. Nach dem Erfolg eines ersten Projekts für Etihad, das im September 2020 als Weltneuheit in der Flugreisebranche gestartet wurde, wird die Nutzung des ICC AOKpass nun Etihad-Passagieren angeboten, die von Paris Charles de Gaulle nach Abu Dhabi fliegen.

„Digitale Bordkarte“

„Die Vorlage von Covid-19-Tests vor der Einreise ermöglicht es Unternehmen und ihren Reisenden, mit relativ geringem Aufwand sicher zu reisen und am Ankunftsort den Zweck der Reise unmittelbar und ohne Verzögerung anzugehen. An die behördlich angeordneten Einreisebestimmungen der Länder sind Reisende natürlich trotzdem gebunden“, sagt Frédéric Balme, Regionaler Geschäftsführer Kontinentaleuropa bei International SOS. „Digitale Lösungen wie unsere App ICC AOKpass machen die Bereitstellung der Daten sicher und bequem. Sie funktionieren für Reisende wie eine digitale Bordkarte, beschleunigen die Prozesse ganz erheblich und vermeiden Schlangen und Gedränge an den Flughäfen.“

Digitaler Nachweis von Impfungen über die App

Die Impfungen gegen Corona sind in vielen Teilen der Welt in vollem Gange – und vielerorts wird über die Möglichkeit standardisierter Impfpässe diskutiert, mit dem Reisende nachweisen können, dass sie gegen Covid-19 geschützt sind. „Eine Anwendung auf dem Smartphone wie ICC AOKpass, einfach bedienbar und mit weltweit auslesbaren Informationen zum Impfstatus und COVID-19-Test einer Person versehen, wird aller Voraussicht nach in Zukunft als valider Gesundheitsnachweis bei Reisen fungieren“, so Frédéric Balme.

Dezentrale Datenspeicherung auf dem Mobilgerät

ICC AOKpass speichere Gesundheitsdaten dezentral auf dem Mobilgerät der Nutzer, es gebe weder eine zentrale Datenspeicherung noch einen Austausch mit externen Systemen. Testergebnisse zertifizierter Labors würden digitalisiert, beglaubigt und über die App als QR-Code auf dem Mobilgerät bereitgestellt werden. Die Prüfung der Ergebnisse durch Grenzbehörden, Arbeitgeber oder andere Drittparteien geschehe durch Scannen des Codes ohne Übertragung persönlicher Daten. ICC AOKpass basiere auf dem öffentlichen Blockchain-Netz Ethereum und schließt die Manipulation von Daten aus, heißt es in der Presseaussendung.

Weltweites Netz zertifizierter Labors

International SOS ist am App-Anbieter AOKpass in Singapur beteiligt und stellt mit seinem weltweiten Netz zertifizierter Labors ein wesentliches Element für den Betrieb der App bereit. Torsten Reuter, Geschäftsführer und Leiter des Assistance Centers Zentraleuropa bei International SOS: „Mit seinem weltweiten Netz zertifizierter Labors kann International SOS die professionelle Erstellung von Testergebnissen und ihre Echtheitsbestätigung unterstützen, zwei wesentliche Elemente für die Akzeptanz durch Behörden. AOKpass übernimmt die fälschungssichere und datenschutzkonforme Verarbeitung, Übertragung und Bereitstellung der Testergebnisse. Gemeinsam schaffen wir ein Instrument, um grenzüberschreitende Reisen auf sichere und effiziente Weise wieder zu ermöglichen. Wir arbeiten daran, weitere Behörden, Flughäfen und Fluggesellschaften von den Vorteilen zu überzeugen.“ (red)