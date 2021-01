Mauritius startet Impfprogramm

Mauritius hält sich an die strengsten Covid-19-Protokolle und gehört zu den Ländern, die die Pandemie schnell eingedämmt hatten. Seit dem Ausbruch der Krankheit gelten strenge Quarantänemaßnahmen und gründliche Testprotokolle, wobei die Hotelbranche eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Unterkünften für die Quarantäne spielt.

Freie Einreise für Geimpfte

Seit Juni 2020 ist das soziale Leben auf Mauritius wenig bis gar nicht durch die Pandemie beeinträchtigt. Zudem sind praktisch keine Fälle der gemeinschaftlichen Übertragung des Virus bekannt. Infolgedessen hat das Land einen Anstieg der Nachfrage von Besuchern erlebt, die für längere Zeit in einer Covid-sicheren Umgebung leben möchten, beispielsweise zum Arbeiten aus der Ferne oder für Ruheständler. Zu diesem Zweck wurde das Premium-Visum eingeführt, das einen Aufenthalt von 12 Monaten mit der Option auf weitere Verlängerungen ermöglicht. Es wird erwartet, dass die Einreisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen schrittweise gelockert werden, je nachdem wie sich die Pandemie entwickelt und ob die Besucher Immunität erlangt haben.

Die Situation wird genau beobachtet und in den wichtigsten Tourismusmärkten von Mauritius haben bereits Impfkampagnen begonnen. Es wird damit gerechnet, dass geimpften Besuchern in naher Zukunft freier Zugang zum Land gewährt werden kann. Das Ziel der Impfkampagne ist es, 60 % der 1,3 Millionen Einwohner des Landes zu impfen, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Die erste Charge des Oxford-AstraZeneca-Impfstoffs, hergestellt vom Serum Institute of India, traf am Freitag, den 22. Januar, als Spende der indischen Regierung aus Mumbai ein. Weitere Impfdosen werden von Oxford-AstraZeneca und Pfizer erwartet, wobei eine erste Lieferung durch die Impfplattform COVAX bereits genehmigt wurde. (red)

Mehr Informationen unter https://www.mymauritius.travel/de.