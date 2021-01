Kneissl Touristik 2021: In 80 Tagen um die Welt

In den Sozialen Medien und auf der Kneissl-Website stellen die Kneissl-ReiseleiterInnen ihre schönsten Reisen aus den Jahreskatalogen 2021 vor. Die Motivation dahinter: Kneissl-Kunden sollen wieder Lust aufs Reisen im Frühsommer 2021 bekommen. Daher startet der Veranstalter am 1. Februar zu einer Reise um die Welt, die nach 80 Tagen am 21. April endet.

Tipp: Die Beiträge finden sich unter www.kneissltouristik.at „Reiseberichte - In 80 Tagen um die Welt – 2021“ und täglich aktuell auf Facebook und Instagram. (red)