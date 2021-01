AVIAREPS: Virtuelle Roadshow

Neben allerlei Impressionen, Video-Vorträgen und persönlichen Gesprächen per Anruf-Funktion oder Chat, erhalten Besucher Insider-Tipps und Informationen aus erster Hand, Broschüren können einfach heruntergeladen oder Visitenkarten per Klick ausgetauscht werden.

Kontakte knüpfen

Über Grenzen hinweg verbindet AVIAREPS Reiseprofis mit Fluglinien, Reedereien, Destinationen, Hotels und weiteren touristischen Anbietern. 22 Partner aus aller Welt werden sich in der virtuellen Messehalle von AVIAREPS präsentieren: Tourismusmarketing Niedersachsen, Nationales Tourismus Büro Serbien, Singapore Tourism Board, Slowenisches Tourismusamt, Staatliches Marokkanisches Fremdenverkehrsamt, Fremdenverkehrsamt Gran Canaria, Visit Finland, Azerbaijan Tourism Board, Explore Fairbanks Alaska, National tourism office of the Maldives, Nationale Tourismusorganisation von Montenegro, Mauritius Tourism Promotion Authority, Berlin Brandenburg, Airport München, Condor, ANA All Nippon Airways, China Southern Airlines, Avianca Airlines, SunExpress, Ethiopian Airlines, Color Line und touristikernet.com (red).

Datum: 09. - 10. Februar

Uhrzeit: jeweils von 09.30 – 17.00 Uhr

Anmeldung: HIER