Celestyal Cruises: Neuer Starttermin für Frühjahrskreuzfahrten 2021

Celestyal Cruises gab heute den neuen Starttermin für die Frühjahrskreuzfahrten bekannt. Die Saison 2021 soll nun voraussichtlich am 24. April 2021 mit der Sieben-Nächte-Route "Idyllische Ägäis", und nicht wie zuvor geplant bereits im März, starten.

Darüber hinaus verkündete Celestyal Cruises, dass Kreuzfahrten mit einer Dauer von drei und vier Nächten künftig im neuen eigenen Terminal im Hafen von Lavrio bei Athen ablegen werden.

120% Guthaben für stornierte Reisen

Gäste, die auf die stornierten März- und früheren April-Reisen gebucht sind, haben die Möglichkeit, ein erstattungsfähiges Guthaben (Future Cruise Credit – FCC) in Höhe von 100% des gezahlten Betrages sowie einen zusätzlichen, nicht erstattungsfähigen Bonus-FCC in Höhe von 20% des tatsächlich gezahlten Reisepreises zu erhalten.

Zusätzliche Flexibilität bietet Celestyal Cruises Gästen, die bereits über einen FCC verfügen, sowie Gästen, die aufgrund des neuen Saisonstarts einen FCC erhalten werden, indem die FCCs nicht nur für die Routen 2021 und 2022 sowie auch auf die Routen 2023, die zeitnah verkündet werden, eingelöst werden können.

Eigenes Terminal im Hafen von Lavrio

Der Betrieb der Drei- und Vier-Nächte-Kreuzfahrten der Route "Ikonische Ägäis" wird bereits ab April vom Hafen von Piräus bei Athen nach Lavrio Port & Marina verlegt. Damit soll die gründliche Umsetzung der umfassenden und verbesserten Hygiene- und Sicherheitsprotokolle ermöglicht und gleichzeitig die Einhaltung des Zeitplans der Drei- und Vier-Nächte-Reisen sichergestellt werden.

Die erste Vier-Nächte-Kreuzfahrt der Route "Ikonische Ägäis" im Frühjahr 2021 wird am 26. April in See stechen, während die Drei-Nächte-Abfahrten am 30. April beginnen. (red)