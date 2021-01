Podcast-Folge zur ITB Now 2021

Wie tip-online.at bereits Mitte Oktober berichtete, kann auch die ITB 2021 nicht als Live-Veranstaltung stattfinden. Über die rein digitale Alternative nur für Fachbesucher, spricht David Ruetz, der Leiter der ITB Berlin, in der neuen Folge von HIN & WEG: der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andy Janz, die heute, am 14. Jänner 2021 erschienen ist.

Konzept der ITB 2021

Das neue Konzept umfasse Panels und Vorträge per Video-Streaming sowie digitale Netzwerk-Möglichkeiten, ein intelligentes Matchmaking und einen digitalen Ausstellungsbereich. Laut Ruetz könne man sich die ITB NOW 2021 als "eine digitale und interaktive Mischung aus Netflix, Zoom und LinkedIn" vorstellen. Thema im Podcast ist außerdem die späte Absage der ITB 2020.

Trotz der virtuellen Variante freue sich Ruetz außerdem über hochkarätige Gäste während des gleichzeitig stattfinden Kongresses. „Wir erwarten Gäste wie Tim Clarke und Fritz Joussen oder auch die Leute von booking.com.“

Die aktuelle Folge von HIN & WEG: der Reisepodcast finden Sie:

Um die Plattform der ITB Now und deren Möglichkeiten näher kennenzulernen, kündigte Ruetz außerdem eine Probeöffnung für interessierte Aussteller etwa zwei bis drei Wochen vor der eigentlichen ITB Now an. Für alle Aussteller soll es dann kurz vor der Messe noch einmal einen ausführlichen Probetag mit allen gebuchten Möglichkeiten geben, damit bereits am ersten Messetag die Plattform vollständig genutzt werden kann.

Die ITB Berlin Now findet vom 9. bis 12. März 2021 in rein digitaler Form unter www.itb.com/now statt. Registrierte Teilnehmer können von überall auf der Welt teilnehmen. Die offiziellen Öffnungszeiten der ITB Now sind von 10:00 bis 18:00 Uhr. (red)