Neues COOEE in Kärnten

Die Marke COOEE alpin ist keine Unbekannte, bereits in St. Johann in Tirol und Gosau im Salzkammergut schwören Skifahrer und Wintergenießer auf das moderne Konzept der beiden Ski-Legenden Hermann Maier und Rainer Schönfelder. Sie sind es, die die neue Version von Urlaub in Österreichs Bergen entwickelt haben: Das Hotel wird über 99 Zimmer, ein Restaurant sowie Sonnenterrasse im modernen 3*Standard verfügen.

Maximum an Erlebnis

Zwischen 1.100 und 2.055 Meter Seehöhe sind die Skifahrer unterwegs, begleitend von atemberaubenden Panoramablicken über die südliche Alpenwelt. Die beschneite, acht Kilometer lange Tal-Loipe für klassischen Langlauf und Skaten ist von dem neuen COOEE alpin Hotel im Handumdrehen erreicht. Ob Skifahren, Boarden, Freeriden, Skitouren, Rodeln, Eisstockschießen, Winterwandern oder Pferdekutschenfahren – das neue COOEE alpin Hotel präsentiert sich in einer facettenreichen Winterlandschaft. Nach dem Outdoor-Vergnügen locken die zwei Thermen von Bad Kleinkirchheim oder der schöne Relax-Bereich im Hotel. Direkt vor dem Hotel liegt die Römerbad Therme. Genießer, die im COOEE alpin Hotel wohnen, erhalten dort spezielle Aktionen auf den Eintrittspreis. In den Winterpackages des COOEE alpin Hotel Bad Kleinkirchheim ist die kulinarische Verpflegung inkludiert. Morgens schmeckt ein leckeres, frisches Frühstücksbuffet mit allem, was das Herz begehrt, abends ein köstliches Drei-Gänge-Buffet mit Salatbar. Von funktional-gemütlichen Zimmern über kostenloses WLAN bis hin zu Sauna, Fitnessraum, E-Ladestationen für Autos und Bikes und einem Skiraum fehlt es COOEE alpin-Gästen in dem ehemaligen Ski-Weltcup-Ort Bad Kleinkirchheim an keinen Extras.

Winterurlaub zu attraktiven Preisen

Wer sich für eines der vielen Winterangebote entscheidet, bekommt den Skipass noch mit dazu und kann bis sieben Tage vor Anreise kostenlos stornieren. Der Hit für Familien ist das Package „Elternfreundlich sparen“ – beim Kauf eines 6-Tages-Skipass für einen Erwachsenen kostet der Kinder-Skipass (unter 12 Jahre) lediglich 6 EUR. Die Qualitäts-Skischule Brunner vis-a-vis des Hotels gewährt allen jungen COOEE alpin Gästen bis 12 Jahre 10 Prozent Ermäßigung auf den Skikurs. In dem Angebot „Feiertage mit Ski und Schnee“ sind der Skipass, das Weihnachts-, das Silvesterbuffet und der Neujahrsbrunch inbegriffen. (red)