Lufthansa und Austrian: Schnelltests gehen im Jänner weiter

Wie tip-online.at berichtete, hatte Lufthansa bereits im November Antigen-Tests in ihren Abfertigungsprozess integriert und durchgängig Passagiere in München auf das Corona-Virus getestet. Auch Austrian Airlines war mit einer Testreihe, zuletzt auf der Verbindung Wien-Berlin, unterwegs.

Ergebnis zufriedenstellend

"Kurz gesagt: Es funktioniert", fasste eine Lufthansa-Sprecherin in Frankfurt die Ergebnisse zusammen.

Nun müssten die Durchlaufzeit weiter verkürzt und zudem die Testlabore in das Lufthansa-IT-System eingebunden werden. Lufthansa hat nach eigenen Angaben rund 2.000 Passagiere getestet. Zum Neustart kämen auch andere Flughäfen und Strecken in Frage, kündigte die Sprecherin an, ohne Einzelheiten zu nennen. Der Konzern gehe trotz der mittlerweile erhältlichen Impfstoffe davon aus, dass auch im kommenden Jahr etliche Einreisen ohne Quarantäne nur mit einem negativen Corona-Test möglich sein werden. Die verwendeten Antigen-Schnelltests weisen nicht den Covid-19-Erreger als solchen nach, sondern mit diesem verbundene Proteine. Die Funktionsweise ähnelt einem Schwangerschaftstest, die Ergebnisse sollen nach 30 bis 60 Minuten vorliegen. Allerdings sind die Tests ungenauer als die üblichen PCR-Tests. (dpa/red)