Dominikanische Republik: Digitales Ein- und Ausreiseformular

Ab dem 29. November wird es in der Dominikanischen Republik ein neues digitales Ein- und Ausreiseformular geben. Somit soll der Migrationsprozess an den Flughäfen und Kreuzfahrthäfen beschleunigt werden. Bis zum 1. Jänner 2021 kann weiterhin das Formular in Papierform genutzt werden, um alle relevanten Passagierinformationen zu erfassen. Danach wird dieses durch das E-Ticket ersetzt.

Vereinfachte Ein- und Ausreise

Die elektronische Form soll dafür sorgen, dass Prozesse in den Bereichen Einwanderung, Zoll und Gesundheitswesen effizienter gestaltet werden. Das Formular umfasst neben allgemeinen Angaben zur Herkunft und zum Aufenthalt im Lande auch ein Zollerklärungsformular sowie eine eidesstattliche Erklärung über die Gesundheit des Reisenden.

Das Formular, das über den Link eticket.migracion.gob.do aufgerufen werden kann, muss vor der Grenzkontrolle ausgefüllt werden. Es liefert im Anschluss einen QR-Code, der von den Behörden am Einreisehafen oder von den Fluggesellschaften bei der Abfertigung gescannt wird.

Das E-Ticket kann bereits vor Abreise oder erst bei Ankunft in der Dominikanischen Republik ausgefüllt werden. Dafür sollen alle Flughäfen mit kostenlosem W-LAN ausgestattet werden.

Nähere Informationen zum elektronisches Registrierungsformular finden Sie hier. (red)