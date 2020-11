United: Elektrostatisches Sprühsystem

Das Verfahren ähnelt dem elektrostatischen Sprühsystem, das United bereits seit einigen Monaten für die Reinigung der Oberflächen in den Passagier- und Crew-Bereichen der Flugzeuge täglich verwendet. Das Sprühsystem wird jeweils nachts eingesetzt und tötet schädliche Keime und Viren ab, darunter auch das SARS-CoV-2 Virus, das Covid-19 auslöst. Gleichzeitig überzieht es die Oberflächen mit einer desinfizierenden Schicht. Anderen Sprühsystemen ist das von United eingesetzte Verfahren Clorox® Total 360® insofern überlegen, als dass es auch schwer zugängliche Stellen wie enge Spalten und Ritzen problemlos und zuverlässig desinfiziert. Zum Einsatz kommt das System an den Flughäfen unter anderem an den Ticketschaltern, in den Terminals, in den Warteräumen an den Abflug-Gates, in den United Clubs und in den Mitarbeiterbereichen. Nach der Einführung Anfang Dezember 2020 an 35 Flughäfen, plant United die Ausweitung auf weitere Standorte zu Beginn des kommenden Jahres.

„Frühzeitig nach Ausbruch der Pandemie haben wir mit dem Programm United CleanPlus die Gesundheit und die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter in den Fokus gerückt. Unsere enge Partnerschaft mit Clorox erlaubt es uns, gemeinsam mit deren Experten unsere Reinigungsprozesse kontinuierlich zu verbessern sowie mit der Hilfe neuer, wegweisender Produkte und Verfahren für mehr Gesundheitssicherheit zu sorgen. Damit stärken wir auch das Vertrauen der Passagiere ins Fliegen“, erläuterte Mike Hanna, Senior Vice President of Airport Operations bei United.

Neben dem elektrostatischen Sprühsystem an den Flughäfen führt United Airlines für die Mitarbeiter auf dem Vorfeld und im Gepäckservice neue, mehrfach verwendbare Arbeitshandschuhe ein. Diese Handschuhe sind antimikrobiell, lassen sich auswaschen und können bis zu sechs Monate verwendet werden. Zahlreiche Maßnahmen an den Flughäfen Seit dem Ausbruch der Pandemie hat United Airlines an den Flughäfen viele Maßnahmen für mehr Sicherheit und Gesundheit umgesetzt. Erst kürzlich hat der Carrier die Einführung von Covid-19-Tests für Passagiere angekündigt, zunächst auf Flügen von San Francisco nach Hawaii. (red)