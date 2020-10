nicko cruises: Upgrade für Hochseekreuzfahrten

Die Aktion gilt für alle Hochseereisen des Katalogs 2020/2021 sowie für alle Reisen im Katalog 2021/2022, der Mitte November erscheint und ist auch mit Frühbucherrabatten und Sonderangeboten kombinierbar.

“Wir freuen uns, unseren Gästen mit dieser geschenkten Leistung einen zusätzlichen Buchungsanreiz zu bieten. Die Buchungsnachfrage ist in diesen aktuellen Zeiten verhalten, die Situation in den Reisebüros angespannt. Mit dieser Maßnahme möchten wir schon jetzt langfristige Buchungen für 2021 und 2022 generieren und unsere Vertriebspartner unterstützen”, erklärt Geschäftsführer Guido Laukamp.

Kleines Schiff, großes Erlebnis

In Zeiten von Megaschiffen und Tausenden von Passagieren teilen Gäste ihre Reiseerlebnisse auf dem kleinen Hochseeschiff mit maximal 199 Mitreisenden. Neben gepflegtem 5-Sterne-Niveau punktet das Interieur mit hellem, nordischen Design, kombiniert mit einem liebevoll erarbeiteten Bordkonzept. Routenvielfalt von Kanaren, Baltikum, Mittelmeer sowie Kuba und Karibik Gäste, die bereits im Frühjahr Sonne tanken wollen, bietet eine Kreuzfahrt rund um die beliebten Kanaren eine optimale Möglichkeit. Das milde Klima auf den im Atlantik gelegenen Inseln begrüßt seine Gäste bereits ab März mit angenehmen Temperaturen und vielen Sonnenstrahlen. Im Sommer kreuzt der Neubau durch das Mittelmeer, an Westeuropas Küste entlang, durch das Baltikum und das Nordland. Im Herbst nimmt das kleine Schiff seine Gäste mit auf Reisen zu Sehnsuchtszielen auf den Kanaren und den Azoren. Sonne satt, buntes Treiben und ansteckende Lebensfreude erleben die Gäste im Winter 2021/2022 auf den Kuba – und Karibik-Kreuzfahrten.

Sicherheit an Bord und an Land

Damit die Gäste an Bord auch in aktuellen Zeiten sichere Urlaubserlebnisse genießen können, wurden die bereits bestehenden Hygienevorkehrungen auf allen Schiffen noch einmal verschärft und Maßnahmen zur Sicherstellung des Mindestabstands von 1,5 m getroffen. Einen vollständigen Überblick über die aktuellen Maßnahmen von nicko cruises zur Infektionsprävention finden die Reisenden immer aktuell auf der Website www.nicko-cruises.de. Zusätzlich hat der Stuttgarter Reiseveranstalter alle Hygiene-Maßnahmen in einem kurzen Video zusammengefasst. Alle Gäste erhalten mit den Reiseunterlagen einen Infektionsschutz-Fragebogen, den sie zur Einschiffung mitbringen müssen. Es werden ausschließlich Personen mit unbedenklichem Ergebnis des Infektionsschutz-Fragebogens zur Einschiffung zugelassen. (red)