dnata sperrt tropo zu

Der deutsche Veranstalter, zu 100% in Besitz der dnata Travel Group, stellt mit Jahresende das Geschäft ein.

Mit 31. Dezember 2020 stellt Eigentümer dnata, ein Unternehmen der Emirates Group, den Betrieb seiner deutschen Reise-Tochter tropo GmbH in Leipzig ein. Begründet wird der Schritt mit einer „weitreichenden Strategieprüfung, die zum Jahreswechsel begonnen habe, sowie mit der aktuellen Krise“. tropo hat eine wechselvolle Eigentümergeschichte hinter sich: Ursprünglich unter dem Dach von Opodo angesiedelt, übernahm später ProSiebenSat1 den Veranstalter und verkaufte das Unternehmen 2018 an dnata.

Veränderte Präferenzen

Kunden und Geschäftspartner werden bis Jahresende vom Service-Team von tropo weiter betreut. Bestehende Abreisen bis 31. Dezember bleiben gültig, Abreisen ab 1. Jänner 2021 werden storniert. „Betroffene Kunden werden kontaktiert und erhalten ihre bereits geleisteten Zahlungen zurück“, so eine Aussendung. Neue Buchungen würden nicht mehr angenommen. 90% der stornierten Reisen sollen bereits an Kunden zurückbezahlt sein, Provisionen an Leistungsträger ausbezahlt werden.