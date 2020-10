Wikinger: Katalog für den Aktivurlaub 2021

Der Spezialist für Aktivurlaub packt seine ganze Erfahrung in einen 420 Seiten starken „Best of Europa“-Katalog, die Printversion erscheint Ende Oktober.

Der Katalog für den Aktivurlaub 2021 bündelt Angebote für Wander- und Wanderstudienreisen, Trekkings und Radurlaub. In kleinen Gruppen mit Reiseleitung oder individuell, für Singles und Alleinreisende und mit fixem Standort oder als Rundreise. Ein starker Fokus liegt auf Touren in Deutschland, 40 Prozent des Wikinger-Programms sind ohne Flug zu erreichen.

„Welche Reise passt zu mir?“

Wegweiser erleichtern Einsteigern und Erfahrenen die Planung. Stiefelkriterien, Radkategorien und Höhenmeter zeigen, was den Reisenden unterwegs erwartet: von der Einsteigertour auf Usedom bis zur neuen Alpenüberquerung von Füssen nach Meran. Piktogramme informieren über die Gruppenstärke – bei Wikinger Reisen sind es künftig ab 6 bis maximal 20 Teilnehmer. Radfans sehen sofort, ob E-Bikes buchbar sind – über 90 Prozent der Europareisen gibt es „mit Rückenwind“. Individualurlauber erkennen auf einen Blick, ob ihre Wander- oder Radreise ab ein oder zwei Personen machbar ist. Oder ob der Vierbeiner mitwandern darf. Mit vier verschiedenen Linien – Natur & Kultur, Aktiv & entspannt, Wandern & mehr, Singles & Alleinreisende – spricht der Veranstalter zudem unterschiedliche Interessen von Aktivurlaubern an.

Natur & Kultur

Bewegung plus Besichtigung Natur & Kultur kombiniert Bewegung und Besichtigung. Diese Wanderungen sind einfach und locker. Ein erfahrener Wanderstudienreiseleiter serviert seinen Gästen das Beste aus beiden Welten: puren Naturgenuss und unvergessliche Kulturerlebnisse. Beispielsweise in Umbrien und Friaul-Julisch Venetien oder auf Korsika.

Aktiv & entspannt

Ausschlafen, relaxt frühstücken und viel Zeit für sich Auch die Linie „Aktiv und entspannt“ setzt auf leichte Touren – plus ausschlafen und relaxt frühstücken: Die Wanderausflüge starten grundsätzlich erst um 10 Uhr. Zwei- bis dreistündige Touren lassen Zeit für Entspannung und eigene Unternehmungen. Ziele sind unter anderem der „Wanderhimmel“ im Schwarzwald, die portugiesische Algarve oder der schwedische Schärengarten.

Wandern & mehr

Diese Angebote kombinieren Wanderungen mit Rad- und Kanutouren oder Yoga. Oder haben Schwerpunktthemen wie Kulinarik, Botanik, Literatur, Film oder Slow Travel. Kleine Wikinger-Gruppen genießen beispielsweise Wandern und Yoga in den Bayerischen Alpen oder Wander- und Kanutouren im stillen Dosse-Seen-Land in Brandenburg.

Singles & Alleinreisende

Auf diesen Touren treffen sich ausschließlich aktive Solourlauber. Für jeden Teilnehmer steht ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung zur Verfügung. Aktivtrips für Singles und Alleinreisende bietet der Veranstalter u. a. auf Rügen, in den Sudeten und an der Westalgarve an.

Reisepreise und Termine für geführte Wanderreisen:

Standortwanderreise "Usedom – wandern, wo Deutschland am sonnigsten ist": 8 Tage ab 925 EUR, Mai bis Juni und August bis Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

Wanderrundreise "Von Füssen nach Meran - mit Panoramablick über die Alpen": 8 Tage ab 1.245 Euro, Juni bis September, min. 8, max. 14 Teilnehmer