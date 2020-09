Uniworld: Broschüre für den Counter

Der 36-seitige Folder lässt sich unter uniworld@passage-kontor.de oder auf der Website bestellen.

5 ausgewählte Reisen und noch mehr

Zwei achttägige Reisen von Nürnberg nach Wien oder Budapest führen Gäste zu den Highlights der Donau. Buchbar ist die vielfältige Entdeckungstour auf der der River Princess sowie der Beatrice auch in umgekehrter Richtung. Eine exklusive Kombination aus Fahrt im Luxuszug sowie einer Flusskreuzfahrt in Norditalien können Kunden von Uniworld auf einer zwölftägigen Reise mit der La Venezia erleben. Wie der Name vermuten lässt, führt diese von Zürich auf der Schiene bis zur Lagunenstadt Venedig. Von dort geht es unter anderem nach Triest, Bologna und Chioggia. Wer sich für die kulinarischen Spezialitäten und Weine Südwestfrankreichs interessiert, wird die achttägige Flussreise rund um Bordeaux bevorzugen. Mit der São Gabriel dagegen geht es zu den Highlights des portugiesischen Flusses Douro entlang seiner Weinberge inklusive Abstecher ins benachbarte Spanien.

Neben den ausgewählten Angeboten mit deutschsprachiger Reisebegleitung haben Gäste noch eine Auswahl aus zahlreichen weiteren Reisen im kommenden Jahr. Sie umfassen Routen in Russland, Peru, Asien, Indien und Ägypten – allesamt mit englischsprachiger Reiseleitung. Das Sortiment beinhaltet auch eine ganze Reihe von Angeboten auf Schiffen der Marke U River, die sich insbesondere an ein junges, hippes und internationales Publikum richtet. Für die Reisen beider Marken gibt es ein umfangreiches Hygiene-Konzept, das sich an den Richtlinien von WHO und dem weltweiten Kreuzfahrtverband CLIA orientiert.

Millennials im Fokus

Uniworld verfügt derzeit über zwölf Schiffe – zwei weitere sollen in Kürze folgen. Allen Produkten gemeinsam ist ein umfangreiches All Inclusive-Konzept mit edlen Speisen und Getränken. Zudem können sich Gäste über ein großes Angebot an Wellness-Anwendungen freuen. Durch U River verfügt das Familienunternehmen neben der Uniworld Boutique River Cruise über eine Marke mit speziellem Blick auf Millennials. Mit Schiffen in einem besonders stylischen und modernen Stil verleiht sie Flusskreuzfahrten in Europa einen komplett neuen Touch. Mixology-Kurse zählen ebenso zum Unterhaltungsangebot wie etwa Silent Disco oder Trendsportarten. In Kürze sollen in Kooperation mit Olympus exklusive Fotoreisen entwickelt werden, weitere Kooperationen, wie etwa mit dem TEfra Gepäckservice - dem Tür zu Tür Kofferservice komplettieren die innovativen Angebote des amerikanischen Kreuzfahrt-Unternehmen. (red)