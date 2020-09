Indigourlaub: neuer Katalog für 2021

Im 17. Unternehmensjahr verpflichtet sich Indigourlaub mehr denn je der Nachhaltigkeit, so unterstützt das Unternehmen unter anderem atmosfair, Sea Watch und Sonne International.



Nah und fern

Anfang September 2020 brachte Indigourlaub mit dem Kleebauer Hof Retreat Center sein drittes veranstaltereigenes Haus – neben der Son Manera Retreat Finca auf Mallorca und dem Mountain Retreat Center im Chiemgau – an den Start. In allen Locations finden ganzjährig spezielle Themenwochen und ein offenes Yogaprogramm statt. Abwechslung ist stets geboten, zum Beispiel vom Schweigeretreat mit Zen-Meditation bis hin zum sportlichen Langlauf-Retreat mit dynamischem Iyengar-Yoga im Chiemgau. Zudem organisiert Indigourlaub wieder eine Vielzahl an Reisen in die ganze Welt, unter anderem zu Ayurvedakuren in Sri Lanka. Wer nicht so weit in die Ferne schweifen möchte, findet die fernöstliche Heilkunst auch in Madeira oder in den Bergen Südtirols.

„Reisen in unserem Sinn muss ethisch vertretbar sein, wir übernehmen Verantwortung. Dazu gehört, Ressourcen sorgsam zu nutzen und Kulturen sowie der Tierwelt mit Respekt zu begegnen. Nachhaltig bedeutet für uns darüber hinaus, dass die Teilnehmer langanhaltende Erfahrungen, tiefgründige Erlebnisse sowie neu geknüpfte Kontakte mit nach Hause nehmen“, erklärt Geschäftsführerin Sonja Miko.

Infos zu allen Reisen, Katalogbestellung oder Buchung unter 0732 272810, der neue Katalog kann auch kostenlos unter www.indigourlaub.com heruntergeladen werden.