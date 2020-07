Barbados: Arbeiten wo andere Urlaub machen

Wie in fast allen Gebieten der Welt hat Covid-19 auch große Auswirkungen auf den Tourismus auf Barbados – und doch auf besondere Weise zum neuen Visum beigetragen: „Covid-19 hat die Art, wie wir arbeiten, weltweit verändert. Mehr Menschen als jemals zuvor nutzen Homeoffice. Nun können wir jenen, die in den nächsten zwölf Monaten von hier arbeiten möchten, die Sicherheit geben, dass dies möglich ist“, meint Premierministerin Mia Amor Mottley.

Flexibilität und höchste Standards

Das für eine Dauer von zwölf Monaten gültige Visum bietet viele Möglichkeiten für Firmen, digitale Nomaden und flexible, kreative Köpfe. „Barbados bietet das schnellste Glasfaserinternet und Handynetz in der Karibik; zudem gibt es zahlreiche Büroräumlichkeiten, die sich flexibel an die Bedürfnisse anpassen. Außerdem bietet Barbados ein gutes Gesundheitssystem und einen hohen Bildungsstandard – und ist somit auch für Familien attraktiv“, meint Sunil Chatrani, Chairman von Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI).

Dank unterschiedlicher Angebote können verschiedene Zielgruppen angesprochen werden: „Barbados war immer ein interessantes Reiseziel – und so haben wir eine große Zahl unterschiedlichster Unterkünfte von günstigen Studios bis hin zu luxuriösen Condos am Strand“, meint Petra Roach, Head of Global Markets, BTMI. „Ein ganzjährig warmes Klima, wunderschöne Natur und traumhafte Strände kombiniert mit zahlreichen Möglichkeiten sind die perfekte Ergänzung zum Arbeiten – eine gute Work-Life-Balance für sich selbst und die Familie bekommt man kaum einfacher.“

Bewerbungsprozess und Visa-Anforderungen

Der Bewerbungsprozess für die Barbados Welcome Stamp soll so einfach wie möglich gestaltet werden. Das Visum kostet 2.000 USD für Individualreisende und 3.000 USD für Familien und ist für ein Jahr gültig. Eine erneute Bewerbung ist möglich; die Bewerber sind auf Barbados nicht einkommenssteuerpflichtig.

Folgende Dokumente werden benötigt:

Zwei Passfotos

Reisepass

Geburtsurkunde

Nachweis der Verwandtschaft von Angehörigen

Einreisevisum (falls zutreffend)

Das Barbados Welcome Stamp Visa kann nun unter www.Barbadoswelcomestamp.bb beantragt werden. (red)