Scenic-Group: MKM Yachts startet Kooperation mit kroatischen Werft

MKM Yachts erhielt nun von der kroatischen Regierung die offizielle Genehmigung, einen Teil der Maj 3-Werft in Rijeka nutzen zu dürfen. Diese Vereinbarung markiert einen bedeutenden Meilenstein für das in Australien gegründete Unternehmen Scenic Group und unterstreicht sein Vertrauen in den Luxusyachtmarkt.

„Dies ist eine sehr aufregende Entwicklung für die Scenic Group. Die Pläne für zukünftige Projekte sind weit fortgeschritten und wir freuen uns darauf, diese in der Maj 3-Werft umzusetzen“, so Glen Moroney, Vorsitzender der Scenic Group.

Das kürzlich gegründete Unternehmen MKM Yachts, das sich zu 100% im Besitz der Scenic Group befindet, wird der Hauptauftragnehmer für alle neu gebauten Schiffsprojekte der Gruppe in Kroatien sein. Der Bau der Scenic Eclipse II in der Maj 3-Werft ist bereits in vollem Gange. Der Bau von vier weiteren Schiffen bis 2026 wurden von der Scenic Group bestätigt.

Luxus Expeditionsreisen

Mit dem Bau der Scenic Eclipse-Schiffe setzt Scenic Luxury Cruises & Tours in puncto Innovation, Design und Technologie neue Maßstäbe. Die weltweit erste Discovery Yacht, die Scenic Eclipse I, startete - mit einiger Verspätung - im August 2019 zu Fahrten in der Antarktis und erhielt unter anderem Auszeichnungen als „Bestes neues Schiff“ von Cruise Critic und landete als eines der besten Kreuzfahrtschiffe der Welt auf der Hot List 2020 von Conde Nast Traveler. (red)