Dertour und Meiers Weltreisen: Neue nachhaltige Reiseerlebnisse

Auf Mauritius sind Dertour und Meiers Weltreisen veranstalterseitig exklusive Pilotpartner des Projekts „Sus Island“, dessen Ziel die Entwicklung der Insel als nachhaltiges Reiseziel ist. Der Fokus liegt dabei darauf, den positiven Einfluss des Tourismus, den sogenannten Handabdruck, im Urlaubsziel zu verstärken und gleichzeitig seine negativen Auswirkungen, den negativen Fußabdruck, zu reduzieren.

The Wise Dodo auf Mauritius

Die bei Dertour und Meiers Weltreisen buchbaren Reiseerlebnisse werden unter dem Namen „The Wise Dodo“ geführt und sollen Touristen begeistern und gleichzeitig lokale soziale und umweltrelevante Herausforderungen adressieren. Die neuen Wise Dodo-Ausflugsprogramme setzen auf authentische Erlebnisse und rücken das reiche kulturelle Erbe der Insel und ihre vielfältige Pflanzen- und Tierwelt in den Fokus.

Den Namen „Wise Dodo“ dürfen nur solche Reiseerlebnisse tragen, die sechs definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Diese Kriterien sind Authentisches Erlebnis, Artenvielfalt & Korallengesundheit, Chancengleichheit, Abfallvermeidung, Ressourcenschonung sowie Einbindung lokaler Gemeinden. So beinhaltet einer der Wise Dodo- Ausflüge beispielsweise eine geführte Eco-Tour auf die geschützte Île aux Aigrettes, ein Refugium für viele seltene und endemische Arten wie z. B. die bedrohten Flughunde, Mauritius-Webervögel und Riesenschildkröten. Ebenfalls Bestandteile der Wise Dodo-Ausflüge sind regionale Handwerksbetriebe, wie eine traditionelle Kaffeerösterei, aber auch soziale Projekte, in denen beispielsweise mauritische Frauen ihr kulturelles Erbe pflegen und damit ihr Einkommen aufbessern, um die Bildungschancen und Lebensqualität ihrer Kinder erhöhen.

Dertour und Meiers Weltreisen bieten derzeit drei Wise Dodo-Ausflugspakete an, weitere Reiseerlebnisse werden hinzukommen. Alle Ausflugspakete sind in Verbindung mit einem Aufenthalt im Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa buchbar. Das Hotel hat sich ökologisch und sozial ausgerichtet und ist nachhaltig zertifiziert. Weitere kombinierbare, nachhaltige Hotels folgen.

Smiling Geck o in Kambodscha

In Kambodscha haben Gäste von Dertour und Meiers Weltreisen ab der Wintersaison die Gelegenheit, das Hilfsprojekt „Smiling Gecko“ in der Nähe von Phnom Penh kennenzulernen. Das Projekt gibt Kindern und Familien aus Slums Zukunftsperspektiven, in dem sie in einer ländlichen Community autark ihren Lebensunterhalt verdienen und Ausbildungen in den verschiedenen Bereichen des Projektes machen können. Die Hilfe basiert auf mehreren Säulen: Schule & Ausbildung, Landwirtschaft, Handwerk & Gewerbe sowie Tourismus.

Dertour-Gäste besuchen Smiling Gecko im Rahmen der Rundreise „Kambodschas Schätze“, Kunden von Meiers Weltreisen erleben das Projekt während der Rundreise „Kambodschas Tempel und Traumstrände“. Auch ein mehrtägiger Aufenthalt in einem der Gästehäuser von Smiling Gecko ist möglich. Dabei müssen die Urlauber nichts missen, denn im projekteigenen Restaurant wird auf höchstem Niveau kambodschanisch gekocht, es gibt einen Pool und ein kleines, aber feines Spa, in dem Massagen angeboten werden, und das Team von Smiling Gecko bietet Fitnesskurse an. (red)