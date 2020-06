Radisson eröffnet zwei neue Hotels in Polen

Sopot wurde einst von einem Arzt aus Napoleons Armee gegründet und ist ein berühmter polnischer Badeort an der Ostseeküste, der für seine heilende Mineralwasserquelle bekannt ist. Das neu erbaute Radisson Blu Hotel in Sopot liegt nur 250 Meter vom breiten Sandstrand entfernt und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Gärten und Erholungsgebieten. Das Hotel mit 219 Zimmern bietet seinen Gästen die Möglichkeit, die entspannte Atmosphäre am Meer zu genießen und die pulsierenden Städte Danzig und Gdynia zu erreichen. Attraktionen wie der längste hölzerne Seesteg Europas und die beliebte Monte Cassino Promenade gehören zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Sopot.

Das Gebäude verfügt über ein Spa- und Wellnesscenter, ein Restaurant mit eigenem Gemüse- und Kräutergarten sowie einen Pavillon mit einem Konzertsaal für bis zu 1.000 Gäste genießen. Als größtes Konferenzzentrum in der Dreistadt Region (Danzig, Sopot und Gdynia) bietet das Hotel mehr als 2.000m² Fläche für geschäftliche und private Veranstaltungen.

Katarzyna Dowgiałło-Edel, General Manager im Radisson Blu Hotel, Sopot sagt: “Wir glauben, dass das Radisson Blu Hotel in Sopot als einer der bekanntesten Tagungs- und Kulturorte in der Dreistadt-Region das ganze Jahr über ein pulsierendes Resort sein wird. Die Infrastruktur und Einrichtungen, die wir innerhalb des Hotelkomplexes anbieten, können nicht nur von unseren Gästen genutzt werden, das Angebot ist auch auf die ortsansässigen Bewohner ausgerichtet, die unser umfangreiches Freizeit- und MICE-Angebot erleben möchten.”

Neues Hotel im Riesengebirge

Das neue Radisson Hotel Szklarska Poręba im polnischen Riesengebirge ist idealer Ausgangspunkt für die Erkundung des beliebten Rad- und Wandergebiets. In Szklarska Poręba befindet sich eines der größten Skigebiete im polnischen Riesengebirge mit 20 Skiliften und 20km Loipen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Das Radisson Hotel Szklarska Poręba bietet 104 Zimmer und Apartments. Die meisten Zimmer und Suiten haben eine Terrasse oder einen Balkon mit Blick auf das Riesengebirge oder die Tallandschaft. Das À-la-carte-Restaurant Spice & Herb serviert sowohl internationale als auch traditionelle polnische Gerichte, mit Aromen von Riesengebirgskräutern. Dazu werden Weine aus Polen serviert. Neben einem 24-Stunden-Fitnessstudio und einem Kinderclub, bietet das Spa- und Wellnesscenter einen Pool, Saunen und Dampfbäder sowie einen ganzjährig geöffneten Whirlpool mit freiem Blick auf die umliegenden Berge. (red)