Emerald Azzurra: Werft-Video

Der Stapellauf des Schiffes ist für 2021 geplant. Trotz einiger Verzögerungen bei Materiallieferungen aus Europa und China können die Auswirkungen der Lieferengpässe weitgehend minimiert werden, heißt es in einer Aussendung.

„Der Zeitraffer zeigt, dass der Konstruktionsprozess der Emerald Azzurra nach Plan läuft. Die Werft schreitet mit ihren Arbeiten wie geplant voran. Das ganze Team von Emerald Yacht Cruises freut sich darauf, Gäste an Bord dieser großartigen Yacht willkommen zu heißen, die ihre Route 2021 im Mittelmeer beginnen wird“, kommentiert Glen Moroney, Eigentümer und Präsident von Scenic Cruises, zu der Emerald Cruises gehört, das Video .

Jungfernfahrt im August 2021

Die neue 110 Meter lange Emerald Azzurra mit Kapazität für nur 100 Gäste wird in Ha Long in Vietnam gebaut und soll im August 2021 in See stechen und Kurs auf insgesamt 47 Reiserouten nehmen, die in 2021 und 2022 befahren werden. Die neuen Strecken beinhalten Ziele wie das Rote Meer mit Israel, Jordanien und Ägypten, sowie das Mittelmeer mit Griechenland, Kroatien, Italien, Frankreich, Zypern, der Türkei, Malta und Spanien. Die Emerald Azzurra wird das erste Schiff im Eigentum der neuen Marke Emerald Yacht Cruises sein. Gemeinsam mit Emerald Waterways bilden die zwei Marken das Portfolio von Emerald Cruises. (red.)