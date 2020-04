Österreich-Urlaub: Mondial mit großem Angebot für Mitbucher

„Egal was für Ihre Kunden im Urlaub im Vordergrund steht – Familie, Erholung, Naturgenuss oder Aktivurlaub – das Mondial Produktportfolio deckt sämtliche Bedürfnisse für den Sommerurlaub in Österreich ab“, so Mondial Geschäftsführer Mag. Gregor Kadanka. Mondial bietet von Wanderurlauben in den Bergen Tirols, über entspannte Tage in der Seenlandschaft Kärntens bis hin zu urigen Hüttenurlauben in den österreichischen Bergen abwechslungsreiche Ideen für den Sommerurlaub 2020. Zusätzlich hat das Unternehmen unter der Rubrik „Fair Reisen“ umweltverträgliche Angebote mit ressourcenschonender An- und Abreise per Bahn und zertifizierten Unterkünften zusammengestellt.

Vielfältiges Hüttenangebot in Österreich

„Viele Menschen sehnen sich nicht erst seit Corona nach Abgeschiedenheit und Authentizität im Urlaub. Ein Hüttenurlaub abseits touristischer Hochburgen, umgeben von Natur und absoluter Ruhe bietet daher für viele Urlauber gerade im kommenden Sommer & Herbst einen besonderen Mehrwert“, berichtet Kadanka. Die Bandbreite des Hüttenangebots rangiert von rustikalen Holzhütten für den Urlaub zu zweit, über familienfreundliche Almhütten in 2.000m Seehöhe bis hin zu luxuriösen Chalets mit eigenem Whirlpool und Sauna.

Spezialist mit langer Tradition

Seit über 50 Jahren überzeugt Mondial Reisen mit großer Branchenerfahrung und Expertenberatung im Verkauf. Das umfangreiche Österreich-Angebot umfasst neben Sommerurlaub auch Produkte im Winter-, Wellness-, Hütten- und Städte-Segment. Alle Hotels, Hütten und Pakete sind über Bistro verfügbar und können direkt über CRS-Systeme wie AMADEUS oder CETS gebucht werden.

Exklusive Angebote

Neu im Produktportfolio zu finden ist heuer das Hotel Gasthof Hinteregger im osttirolerischen Matrei. Das Hotel ist seit über 100 Jahren in Familienbesitz und kombiniert Tradition mit Moderne. Im Sommer dürfen sich alle Gäste auf Abkühlung im hauseigenen Naturbadeteich freuen. Außerdem warten im Nationalpark Hohe Tauern zahlreiche Wanderwege, Kletterrouten und Mountainbike-Touren für ein abwechslungsreiches Sommersportangebot. (red)