Corona-Hilfe: Mehr als 2.000 Anträge bei ÖHT

3.164 Anträge dafür seien in einer Woche heruntergeladen und 2.518 davon eingereicht worden, sagte ÖHT-Vorstand Wolfgang Kleemann am Freitag im Ö1-Radio. Der von der Regierung zur Verfügung gestellte Rahmen von 100 Mio. EUR sei damit bereits ausgeschöpft, ergänzte Kleemann. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger habe aber weitere hunderte Millionen EUR zugesagt.

Kurze Wartezeiten, Kontomaßnahmen gefordert

Nach Antragstellung würde es für die Unternehmen rasch gehen. Kleemann: „Wir haben ein verkürztes Verfahren in Anwendung, im schlechtesten Fall dauert es zwei bis drei Werktage." Der Obmann des WKÖ-Fachverbands Gastronomie, Mario Pulker, lobte zwar die Möglichkeit der Haftung durch die ÖHT, forderte allerdings auch eine Erhöhung der Konto-Überziehungsrahmen.

„Es ist sehr unbürokratisch bei der ÖHT, aber es dauert trotzdem. Und der schnellste Weg ist immer noch, wenn ich meinen Kontokorrentrahmen erhöhen kann und keine Verpflichtung eingehen muss auf die nächsten drei Jahre, einen Kredit rückzuführen", sagte Pulker, der in diesem Zusammenhang die Banken kritisierte: „Hier stellen sich manche Banken taub und unterstützen die Betriebe nicht." Daher appelliere er an die Banken: „bitte helfen Sie in diesen schwierigen Zeiten unseren Mitgliedsbetrieben und stocken Sie die Kontokorrentrahmen auf, sonst werden wir nach dieser Krise sehr, sehr viele Betriebe haben, die nicht mehr aufsperren werden." (APA/red)