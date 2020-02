A-Rosa erweitert Ausflugsangebot

Neben den Maßnahmen im Hinblick auf die Unterhaltung an Bord, wie den neuen A-Rosa Themenreisen und des Singer-Songwriter-Contests, wurde auch das Angebot an Ausflügen deutlich erweitert. „2020 bieten wir 67 neue Ausflüge an, sodass unsere Gäste in den fünf Fahrtgebieten aus insgesamt mehr als 300 verschiedenen Varianten wählen können“, erläutert Jörg Eichler, Geschäftsführer und Gesellschafter der A-Rosa Flussschiff GmbH.

Fünf Ausflugskategorien

Die Ausflüge wurden in fünf verschiedene Kategorien eingeteilt: Entdecken, Erleben, Genießen, unterwegs mit dem Fahrrad und der Familie. „Bei der Planung der neuen Ausflüge haben wir darauf geachtet, mehr individuelle und außergewöhnliche Exkursionen anzubieten, weil diese immer stärker nachgefragt werden“, ergänzt Shore Excursions Managerin Jennifer Böckmann. So sind zum Beispiel eine Fahrt mit einem E-Oldtimer mit bis zu fünf Personen durch Wien möglich oder eine Tour mit der Privat-Yacht ab Port-St-Louis durch das Rhône-Delta zu einer Bio-Austernzucht inklusive Austern- und Weinverkostung.

Mit der Familie, mit dem Rad

Auch das Familien-Ausflugsprogramm wurde erweitert, so sorgen u.a. der Besuch eines Schokoladen-Museums in Antwerpen oder eine Geisterführung durch die Reichsburg in Cochem für einen spannenden Urlaub. In Nürnberg ist es möglich, dass die Eltern an einer Bierverkostung in den historischen Felsenkellern teilnehmen, während die Kinder gemeinsam auf Schatzsuche gehen.

„Besonders gut angenommen werden auch unsere Fahrradausflüge, von denen wir mittlerweile 40 verschiedene anbieten“, so Eichler. Neben den Schiffen auf den französischen Flüssen wurden nun auch alle vier Donau-Schiffe sowie die A-Rosa Silva und Flora mit modernen E-Bikes ausgestattet. (red)