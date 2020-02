Neues Freizeitprogramm von LAL

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten eine Sprache zu lernen: LAL garantiert nun mit Hilfe des neuen Freizeitprogramms „Real Life English“ Aktivitäten in englischer Sprache, mit denen das Sprachniveau ganz nebenbei verbessert wird.

“So können die Kursteilnehmer zum Beispiel beim Besuch eines Rugbyspiels im Twickenham Stadium oder bei einem typischen südafrikanischen Barbecue ganz nebenbei Land und Leute auf einer persönlicheren Ebene kennenlernen“, so Klaus Tichler, FTI Österreich Team Manager bei LAL.

Das neue Angebot wird jede Woche – teilweise kostenfrei oder gegen geringe Gebühren an den LAL-Schulen in England, Südafrika und den USA angeboten.

Angebote in England, Südafrika und USA

Für die Sprachurlauber stehen in London und Torbay bis zu 22 verschiedene Pakete zur Auswahl. Die Angebote können die Interessenten jeden Tag nach Ende des Unterrichts wahrnehmen: Mit Escape Room-Abenteuer oder einem Back-Tag in der Küche bietet sich den Teilnehmern eine große Auswahl aus Kultur und Spaß an. Auch in Kapstadt werden etwa 28 „Real Life English“-Aktivitäten angeboten.

„Die südafrikanische Küstenmetropole verfügt aufgrund seiner kulturellen Diversität über zahlreiche Möglichkeiten. Dazu zählen ein Kunst- und Weinabend oder das Kennenlernen der berühmten freilebenden Pinguine am Boulder’s Beach“, so Tichler.

Ebenso fündig werden Sprachurlauber im „Sunshine State“ Florida: Dort gibt es zugeschnittene Angebote, wie Beach Volleyball am Strand oder eine Airboat Tour durch den berühmten Everglades Nationalpark. (red)