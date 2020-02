Mit Groundline Rom entdecken

Mehr als 10 neue Touren und Attraktionen sind ab sofort buchbar: Ob eine Hop On/Off Bootstour auf dem Tiber, die Vatikanischen Museen bei Nacht oder ein exklusiver Besuch der Arena im Kolosseum.

Audienz beim Papst

Bei dieser geführten Tour im Vatikan mit Papst – Audienz begeben sich die Teilnehmer in das Zentrum des katholischen Universums, den Petersplatz im Vatikan, und werden Teil der wöchentlichen Tradition. Die Reisenden können dabei beobachten wie sich die Kardinäle, im Rahmen der großen Versammlung, an Pilger aus der ganzen Welt wenden, bevor Papst Franziskus selbst seine wöchentliche Botschaft überbringt und die Menge zum Gebet anführt. Die Teilnehmer können zu Hymnen mitsingen, gemeinsam mit dem Papst beten oder sich einfach zurücklehnen und dieses unglaubliche Schauspiel beobachten.

Roma Pass

Der Roma Pass ist die ideale Ergänzung zu jedem Rom Trip. Mit dem Pass können Reisende alle öffentliche Verkehrsmittel (Metro, Bus und Straßenbahn) nutzen und genießen zudem freien Eintritt zu den ersten zwei besuchten Museen und/oder archäologischen Stätten sowie ermäßigte Tickets für Events, Ausstellungen und touristische Services . Der Roma Pass ist für 48 oder 72 Stunden verfügbar.

Mit Groundline Tickets können Agents ihren Kunden lästiges Anstellen und Wartezeiten in langen Schlangen an den Kassen und Eingängen ersparen, so genießen die Reisenden Rom stressfrei und im eigenen Tempo.

Reminder: Die 3. Auflage des ANSCHAUEN statt ANSTELLEN - Folders ist ab sofort versandbereit. Ein kurzes Mail inkl. Stückanzahl an service@groundline.at genügt und die Folder sind unterwegs. (red)