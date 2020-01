Drei Mal Costa Kreuzfahrturlaub „direkt ab Wien“

Das gilt für die Costa Smeralda zwischen Mai und September, die Costa Fascinosa zwischen Mai und August und die Costa Diadema zwischen Oktober und Dezember. Der Flug inklusive Flughafentaxen und Gebühren ist im Paket ebenso enthalten wie die gebuchte Kabinenkategorie und der Transfer vom Airport zum Hafen und zurück. Auch für Rundumgenuss mit vielen kulinarischen Highlights ist gesorgt, denn die Vollpension mit Getränkepaket und Trinkgeld an Bord ist ebenso im Paket inbegriffen.

Mit Costa Smeralda ins westliche Mittelmeer

Im Hafen von Savona – wohin es von Wien aus per Direktflug nach Genua geht – wartet die Costa Smeralda auf ihre Passagiere. Das neue Flaggschiff von Costa Kreuzfahrten wird mit umweltfreundlichem Flüssigerdgas (LNG) betrieben. Die Costa Smeralda wurde als reisende „Smart City“ entworfen: Die deutliche Reduzierung der Emissionen, ein intelligentes Energieeffizienzsystem, die ganzheitliche Aufbereitung des aus dem Meer bezogenen Wassers und hundertprozentige Sortierung der Abfälle seien konkrete Beispiele für nachhaltiges Engagement an Bord, wie die Reederei mitteilt. Entspannung in erstklassigem Ambiente ist garantiert, wenn die Costa Smeralda Kurs auf Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca, Cagliari und Rom/Civitavecchia nimmt.

Wüste und Wolkenkratzer mit der Costa Diadema

Die Vielfalt Dubais und der Arabischen Emirate lässt sich am besten an Bord der Costa Diadema entdecken. Von Dubai aus nimmt das Schiff, das per Direktflug aus Wien erreicht wird, Kurs auf Maskat, Doha und Abu Dhabi.

Norwegische Fjorde an Bord der Costa Fascinosa

In den Norden Europas geht es mit der Costa Fascinosa. Auch diese Kreuzfahrten beginnen bereits in Österreich – mit einem Flug von Wien nach Rostock. Nur wenige Kilometer weiter – in Warnemünde – gehen die Gäste an Bord der Costa Fascinosa, die ganz im Zeichen der Schauspielkunst steht und eine Hommage an das Theater und das Kino ist. Über Kopenhagen, Hellesylt und Geiranger, Bergen und Stavanger geht es nach Göteborg und von dort zurück in den Ausgangshafen. (red)