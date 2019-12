Ponant: Expeditionsprogramm veröffentlicht

Auf über 130 Seiten finden Interessierte mehr als 100 Abfahrten in die Arktis oder Antarktis sowie nach Ozeanien oder Lateinamerika. Die Expeditionskreuzfahrten mit Ponant versprechen ausgefeilte Routings und Erlebnisse mit ungewöhnlichen und authentischen Begegnungen.

Ponant und National Geographic Expeditions: Kooperation mit gemeinsamen Werten

Im Rahmen einer Kooperation bieten die Reederei und National Geographic Expeditions seit 2019 exklusive Expeditionskreuzfahrten für Naturfreunde und Abenteuerlustige an. Auch in der Saison 2020/2021 stehen viele weitere gemeinsame Reisen auf dem Fahrplan. Im neuen Expeditionskatalog befindet sich ergänzend ein eigener Part mit allen National Geographic Expeditions Abfahrten. Mit ihrer gemeinsamen Vision von Premium-Erlebnissen und verantwortungsvollem Reisen bieten Ponant und National Geographic zusammen eine Auswahl an neuen Expeditionskreuzfahrten in die entlegensten, unberührtesten Regionen der Welt an. Auf diesen speziellen Reisen erwarten die Gäste neben den Ponant-Expeditionsteams auch National Geographic Experten und Fotografen, die ihre Leidenschaft und ihr umfangreiches Wissen über diese faszinierenden Orte mit den Reisenden teilen. (red)