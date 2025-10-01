tip

Hapag-Lloyd Cruises veröffentlicht Reisevorschau für 2028


Die Europa 2 bereist im Sommer 2028 Norwegen
Ab sofort sind 127 neue Routen der Hapag-Lloyd Cruises Flotte für das Jahr 2028 zur unverbindlichen Vormerkung verfügbar. Die Reisen führen mit fünf Schiffen auf alle sieben Kontinente – von der Karibik über den Orient bis zur Antarktis.

Mit der aktuellen Vorschau präsentiert Hapag-Lloyd Cruises insgesamt 127 neue Routen für das Reisejahr 2028. Die Programme der beiden Luxusschiffe Europa und Europa 2 sowie der drei baugleichen Expeditionsschiffe Hanseatic nature, Hanseatic inspiration und Hanseatic spirit stehen ab sofort zur Vormerkung - online unter www.hl-cruises.de/vorschau - bereit. Die verbindliche Buchung ist ab Dezember 2025 möglich – dann werden auch ausführliche Reiseinformationen inklusive Preise veröffentlicht.

Vorschau auf die neuen Luxusreisen 

Die Europa startet mit Fernreisen in Asien und Südostasien, darunter Japan zur Zeit der Kirschblüte, sowie Routen im Indischen Ozean. Ab Sommer 2028 konzentriert sich das Schiff auf das Mittelmeer, Westeuropa und die Ostsee, bevor es im Herbst über Grönland nach Kanada und in die Karibik fährt. 

Die Europa 2 beginnt das Jahr 2028 mit Reisen nach Mittelamerika, gefolgt von Transatlantik-Passagen, Nordlandrouten und Mittelmeerfahrten. Auch der Orient kehrt zurück in den Fahrplan.

Einblicke in die neuen Expeditionen 

Erstmals verbringt die Hanseatic nature den Winter in warmen Regionen, mit Fokus auf den Indischen Ozean, Madagaskar und die Seychellen – inklusive Anlandungen auf entlegenen Atollen wie Aldabra. Die Hanseatic inspiration und Hanseatic spirit bereisen weiterhin die Antarktis, darunter neue 14-tägige Kurzrouten nach Südgeorgien und zur Antarktischen Halbinsel.

Ab Frühjahr 2028 erkundet die Hanseatic spirit neue Routen in Indonesien und erstmals die Kimberley-Region in Australien. Die Hanseatic inspiration startet zu zwei Amazonasreisen, bevor sie als einziges Kreuzfahrtschiff weltweit alle fünf Großen Seen Nordamerikas auf einer Reise kombiniert. Weitere Premierenziele in Nordamerika sowie Expeditionstage in selten besuchte Regionen wie Lake Superior oder Labrador runden das Programm ab.

Alle Vorschau-Reisen sind online unter www.hl-cruises.de/vorschau - sowie in Reisebüros unverbindlich vormerkbar. Gedruckte Folder für den Luxus- und Expeditionsbereich sind ebenfalls verfügbar. (Red) 


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



