Dertour Winelounge: Genussvolles Networking in Wien und Salzburg


Foto: Dertour Austria
Winelounge in Salzburg
Foto: Dertour Austria
Winelounge in Vienna

Mit der Winelounge hat Dertour Austria ein neues Eventformat ins Leben gerufen, das Genuss und Expertise vereint.

Am 23. September in Wien und am 24. September in Salzburg lud Dertour Austria, vertreten durch Karin Lechner und Andrea Choya, gemeinsam mit Atmosphere Hotels & Resorts, vertreten durch Oliver Greifenstein und Moritz Schürmann, zur exklusiven Winelounge. Die Events richteten sich an ausgewählte Reisebüro-MitarbeiterInnen und setzten bewusst auf ein genussvolles, informelles Konzept. Im Unterschied zu herkömmlichen Produktpräsentationen stand demnach nicht die Information, sondern das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund.

Genuss trifft Expertise

Im Fokus der Abende standen erlesene Weine und Champagner, wie sie in den Atmosphere Resorts auf den Malediven serviert werden. Präsentiert wurden die exklusiven Tropfen von Nicolas Laguette, Director of Wine, und Sommelier Mohit Salunke. Beide reisten eigens für die Veranstaltungen an und begeisterten die Gäste mit ihrer fachlichen Expertise und Leidenschaft für Wein. Begleitet wurde die Verkostung von ausgewählten Menüs, serviert in stilvollen Locations, die Raum für persönlichen Austausch boten. 

Mit dem Eventformat unterstreicht Dertour Austria seinen Anspruch, Reisebüro-PartnerInnen auf emotionale Weise für Produkte und Marken zu begeistern. (red) 


  adabei, dertour, dertour austria, winelounge, event, agents, reisebüro, veranstalter

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

