tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | schiff

Explora Journeys inkludiert Erlebnisguthaben


Explora I
Mit dem Angebot „An Invitation to Discover“ erhalten Reisende bis zu 1.000 EUR Guthaben für maßgeschneiderte Entdeckungstouren während ihrer Kreuzfahrt.

Explora Journeys, die Luxus-Lifestyle-Marke der MSC Group, stellt ihr neuestes Angebot „An Invitation to Discover“ vor. Gäste, die ihre Kreuzfahrt bis zum 14. Oktober buchen, erhalten damit bis zu 1.000 EUR „Destination Experiences Credit“* pro Person und Suite, um ihre Reise mit maßgeschneiderten kulturellen, historischen und Natur-Erlebnissen zu bereichern.

USPs der „Destination Experiences“:

  • Tieferes kulturelles Eintauchen - Authentische kulturelle, kulinarische und historische Erlebnisse, die den wahren Geist jeder Destination offenbaren.
  • Kleine Gruppen & maßgeschneiderte Erkundungen - Reisen in kleinen, gleichgesinnten Gruppen mit seltenen Einblicken hinter die Kulissen und privilegiertem Zugang, exklusiv kuratiert für Explora Journeys.
  • Müheloses, sorgenfreies Entdecken - Jedes Detail ist sorgfältig organisiert, von erfahrenen lokalen Guides und Transport bis hin zu flexiblen Abläufen.
  • Von Experten kuratiert - Gemeinsam mit vertrauenswürdigen Partnern und Entdeckern entwickelt, um Authentizität, Tiefe und außergewöhnliches Storytelling zu gewährleisten.

Gäste können aus Reisen im Mittelmeer, Nordeuropa, Amerika, der Karibik, Alaska, dem Roten Meer und Asien wählen – einschließlich entlegener Highlight-Destinationen wie Island, Grönland und dem Amazonas. (red)


  explora, explora journes, an invitation to discover, ausflugsprogramm, ausflugsguthaben, guthaben, schiff, kreuzfahrt

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
26 September 2025

13:09
Explora Journeys inkludiert Erlebnisguthaben
12:10
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 39/40
10:44
Bernd Scharfegger im Interview: "Die Rax ist ein Berg für jedermann"
10:27
Neues Reiseinfo-System des Außenministeriums ab Oktober
09:59
TUI Blue Schladming: Neues Pep-Angebot bis April 2026
09:35
Austrian Airlines holt sich neue Kreativagentur an Bord

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.