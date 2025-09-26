| news | schiff
Explora Journeys inkludiert Erlebnisguthaben
Mit dem Angebot „An Invitation to Discover“ erhalten Reisende bis zu 1.000 EUR Guthaben für maßgeschneiderte Entdeckungstouren während ihrer Kreuzfahrt.
Explora Journeys, die Luxus-Lifestyle-Marke der MSC Group, stellt ihr neuestes Angebot „An Invitation to Discover“ vor. Gäste, die ihre Kreuzfahrt bis zum 14. Oktober buchen, erhalten damit bis zu 1.000 EUR „Destination Experiences Credit“* pro Person und Suite, um ihre Reise mit maßgeschneiderten kulturellen, historischen und Natur-Erlebnissen zu bereichern.
USPs der „Destination Experiences“:
- Tieferes kulturelles Eintauchen - Authentische kulturelle, kulinarische und historische Erlebnisse, die den wahren Geist jeder Destination offenbaren.
- Kleine Gruppen & maßgeschneiderte Erkundungen - Reisen in kleinen, gleichgesinnten Gruppen mit seltenen Einblicken hinter die Kulissen und privilegiertem Zugang, exklusiv kuratiert für Explora Journeys.
- Müheloses, sorgenfreies Entdecken - Jedes Detail ist sorgfältig organisiert, von erfahrenen lokalen Guides und Transport bis hin zu flexiblen Abläufen.
- Von Experten kuratiert - Gemeinsam mit vertrauenswürdigen Partnern und Entdeckern entwickelt, um Authentizität, Tiefe und außergewöhnliches Storytelling zu gewährleisten.
Gäste können aus Reisen im Mittelmeer, Nordeuropa, Amerika, der Karibik, Alaska, dem Roten Meer und Asien wählen – einschließlich entlegener Highlight-Destinationen wie Island, Grönland und dem Amazonas. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
