Studiosus präsentiert neuen kultimer-Katalog für Frühjahr 2026

Mandelblüte in Andalusien, Tulpenblüte in Istanbul oder Wanderungen auf Rhodos: Der neue kultimer-Katalog von Studiosus weckt bereits jetzt die Reiselust für den kommenden Frühling. Insgesamt zehn frisch veröffentlichte Angebote führen zu Natur- und Kulturerlebnissen im Mittelmeerraum und darüber hinaus.

Frühling in Südeuropa

Im Fokus stehen dabei Reiseziele, die im Frühling 2026 besonders farbenprächtig aufblühen. Neben Andalusien, Rhodos und Istanbul sind auch Sizilien und Mallorca zur Mandelblüte im Programm. In Galicien, im grünen Norden Spaniens, steht die Kamelienblüte im Mittelpunkt. Weitere kultimer-Angebote führen nach Zypern, Kreta, an die Algarve sowie zu den Gärten der Côte d’Azur und der Riviera.

Neben Naturerlebnissen bietet das kultimer-Programm auch ausgewählte Kulturreisen. Dazu zählen u.a. „Teatro alla Scala in Mailand“, „Orthodoxe Ostern in Bulgarien“ oder die Kunstreise „Auf ‚Tunis-Reise‘ mit Klee und Macke“. Insgesamt umfasst das Eventreisen-Angebot rund 50 Reisen.

Weitere Informationen unter: www.kultimer.com