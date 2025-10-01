tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Studiosus präsentiert neuen kultimer-Katalog für Frühjahr 2026


Zur Mandelblüte nach Sizilien
Mit dem aktuellen kultimer-Katalog gibt Studiosus einen ersten Ausblick auf die Eventreisen im Frühling 2026. Zehn ausgewählte Touren führen zu Natur- und Kulturerlebnissen in ganz Südeuropa.

Mandelblüte in Andalusien, Tulpenblüte in Istanbul oder Wanderungen auf Rhodos: Der neue kultimer-Katalog von Studiosus weckt bereits jetzt die Reiselust für den kommenden Frühling. Insgesamt zehn frisch veröffentlichte Angebote führen zu Natur- und Kulturerlebnissen im Mittelmeerraum und darüber hinaus.

Frühling in Südeuropa

Im Fokus stehen dabei Reiseziele, die im Frühling 2026 besonders farbenprächtig aufblühen. Neben Andalusien, Rhodos und Istanbul sind auch Sizilien und Mallorca zur Mandelblüte im Programm. In Galicien, im grünen Norden Spaniens, steht die Kamelienblüte im Mittelpunkt. Weitere kultimer-Angebote führen nach Zypern, Kreta, an die Algarve sowie zu den Gärten der Côte d’Azur und der Riviera.

Neben Naturerlebnissen bietet das kultimer-Programm auch ausgewählte Kulturreisen. Dazu zählen u.a. „Teatro alla Scala in Mailand“, „Orthodoxe Ostern in Bulgarien“ oder die Kunstreise „Auf ‚Tunis-Reise‘ mit Klee und Macke“. Insgesamt umfasst das Eventreisen-Angebot rund 50 Reisen.

Weitere Informationen unter: www.kultimer.com (red) 


  studiosus, kultimer, katalog, eventreisen, katalog, kulturreisen, frühjahr, frühjahr 2026

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
1 Oktober 2025

16:37
Mondial präsentiert neuen Wellness-Katalog
15:48
Kalifornischer Spätsommer an L.A.s Westside
15:26
El Al erweitert Self-Service-Angebot für Reisebüros
12:38
nicko cruises: Kulinarik-Events mit Johann Lafer auf der Donau
11:38
Hapag-Lloyd Cruises veröffentlicht Reisevorschau für 2028
10:49
Studiosus präsentiert neuen kultimer-Katalog für Frühjahr 2026
09:45
Dertour Winelounge: Genussvolles Networking in Wien und Salzburg

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.