nicko cruises: Kulinarik-Events mit Johann Lafer auf der Donau


Johann Lafer
Spitzenkoch Johann Lafer lädt im Juni 2026 zu exklusiven Grill-Events auf vier Flussschiffen von nicko cruises ein.

Im Juni 2026 sorgt eine besondere Eventreihe für genussvolle Abende: Starkoch Johann Lafer, seit 2025 offizieller Genussbotschafter der Reederei, wird auf vier ausgewählten Flusskreuzfahrten persönlich an Bord sein und exklusive Grill-Events präsentieren.

Auf den Schiffen Belvedere (16.06.), Maxima (17.06.), Viktoria (18.06.) und Bolero (21.06.) erwartet die Gäste ein mehrgängiges Menü, das eigens für diese Abende konzipiert wurde. Die Gerichte – darunter eine mediterrane Fischsuppe mit Grillaromen oder eine gefüllte Maispoularde auf Fregola Sarda – tragen klar Lafers Handschrift. Auch das Dessert, ein gegrillter Dubai-Schokoladen-Brownie, steht für moderne Aromenküche mit Raffinesse. Der Sternekoch wird die Menüs persönlich begleiten und sich bei Talk-Runden und Autogrammstunden Zeit für den Austausch mit den Gästen nehmen.

Flussreisen mit Genuss und Perspektive

Die Kulisse für diese kulinarischen Abende bildet die facettenreiche Donau: Zwischen Schwarzwald und Schwarzem Meer verbindet der Fluss zehn Länder und beeindruckt mit kultureller Vielfalt, malerischen Landschaften und historischen Städten. Die Reisen mit nicko cruises sind zwischen vier und 19 Tagen lang und führen unter anderem durch die Wachau, vorbei an Budapest, Bratislava oder Belgrad bis ins Donaudelta.

Weitere Informationen zum Event mit Johann Lafer unter: www.nicko-cruises.de/johann-lafer (red)


