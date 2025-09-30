Silversea erweitert Arktisprogramm: 21 neue Reisen 2026

Die Saison 2025 war geprägt von Premieren und seltenen Erlebnissen: Vom Auftakt in Leith (Edinburgh) bis zur finalen Etappe durch die Nordwestpassage bot die Silver Endeavour Expeditionen zu abgelegenen Orten mit außergewöhnlichen Naturbeobachtungen – darunter Tausende Belugawale im Churchill River, zahlreiche Eisbärsichtungen in Nunavut und Spitzbergen sowie rund 500.000 brütende Dickschnabellummen am Cape Wolstenholme (Nunavik).

„Mit der Durchquerung der Nordwestpassage haben wir mit der Silver Endeavour eine weitere eindrucksvolle Arktissaison abgeschlossen und unseren Gästen einmalige Erlebnisse ermöglicht, die nur wenigen Menschen auf der Welt vorbehalten sind“, sagt Bert Hernandez, Präsident von Silversea. Weitere Höhepunkte umfassten Polarlicht-Sichtungen, geführte Wanderungen mit lokalen Bärenwächtern und ein Sprung ins arktische Eiswasser – stets begleitet von einem Team aus erfahrenen ExpeditionsexpertInnen.

21 neue Arktisreisen für 2026

Im kommenden Jahr wird Silversea das Arktisprogramm deutlich ausweiten. Insgesamt 21 neue Routen stehen auf dem Programm – durchgeführt mit der Silver Endeavour und der Silver Wind. Dabei führen die Reisen zu Destinationen wie Longyearbyen, Reykjavík und Tromsø.

Gäste erwartet eine Mischung aus landschaftlicher Vielfalt, kulturellen Einblicken und authentischen Expeditionserlebnissen – stets mit All-Inclusive-Komfort an Bord. Die Silver Endeavour wurde speziell für polare Regionen gebaut (PC6-Klasse) und bietet modernste Ausstattung, Suiten mit Meerblick sowie ein interdisziplinäres Team von bis zu 28 ExpertInnen aus den Bereichen Biologie, Geologie, Geschichte und Forschung.

Komfort an Bord, Ausblick nach Süden

Silversea positioniert sich weiterhin als Anbieter luxuriöser Expeditionsreisen. Neben persönlichem Service, hochwertiger Küche und innovativer Routenplanung plant die Reederei auch an Land Neues: Für die Antarktissaison ab 2026 soll das neue Hotel The Cormorant at 55 South in Puerto Williams (Chile) eröffnen – der südlichsten Stadt der Welt. Das 150-Zimmer-Haus soll Reisenden vor oder nach ihrer Antarktis-Expedition als komfortabler Ausgangspunkt dienen.

Weitere Informationen zu den Silverseas Expeditionsreisen: Arctic & Greenland Luxury Cruises - Antarctica Luxury Cruises (red)