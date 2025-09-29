tip

Lernidee präsentiert neue Schiffsreisen bis 2027


Lernidee Schiffsreisenkatalog 2026/27
Der Erlebnisreisen-Veranstalter hat seinen Katalog für 2026/27 veröffentlicht – mit über 40 weltweiten Routen auf kleinen Schiffen und einem neuen Premium-Schiff auf dem Mekong.

Mit dem neuen Katalog „Die Welt per Schiff entdecken 2026/2027“ baut Lernidee Erlebnisreisen sein Angebot an weltweiten Schiffsreisen weiter aus. Der Fokus liegt auf kleinen Gruppen, authentischen Erlebnissen abseits touristischer Hauptströme und handverlesenen Boutique-Schiffen. Insgesamt sind über 40 Routen buchbar, darunter zahlreiche exklusive Charter und Sondergruppenangebote.

Lernidee-Geschäftsführer Nurlan Mukash betont: „Schiffsreisen mit kleinen Gruppen und persönlicher Atmosphäre gehören seit jeher zum Markenkern von Lernidee. Wir entwickeln Angebote für anspruchsvolle Menschen mit Entdeckergeist, die die Welt intensiv und respektvoll bereisen möchten.“

Neues Premium-Schiff auf dem Mekong

Ein Höhepunkt im Programm 2026 ist die Indienststellung der Mekong Star, einem neuen, exklusiven Boutique-Schiff mit nur zwölf Kabinen. Es ergänzt die bestehende Lernidee-Flotte auf dem nördlichen Mekong durch erhöhten Komfort, private Balkone, ein kleines Spa und eine Sundowner-Bar. Die Fahrten führen durch Laos und Thailand.

Neuheiten & Klassiker 

Auch die weiteren neuen Reisen verbinden Komfort mit Zugang zu Regionen, die häufig nur auf dem Wasserweg erreichbar sind. Zu den Neuheiten im Katalog zählen unter anderem:

  • Papua-Neuguinea: Expeditionsreise von Cairns nach Madang
  • Galápagos-Inseln: Inselhopping mit dem Trimaran Horizon
  • Senegal & Gambia: Flussreise mit der Bou El Mogdad
  • Vietnam: Entschleunigte Route auf dem Roten Fluss
  • Island: Naturerlebnisse rund um die Insel aus Feuer und Eis

Auch bewährte Routen – etwa auf dem Amazonas, dem Heiligen Ganges oder durch die Südsee – bleiben Teil des Portfolios. Ergänzt wird das Programm durch aktuelle Trendziele wie Flussreisen auf dem Kongo, mit dem Hausboot auf dem Sambesi oder rund um den Peloponnes.

Ab sofort buchbar

Alle Reisen sind ab sofort buchbar, auch als exklusive Gruppenreise für VeranstalterInnen, Vereine oder Unternehmen. Für Reisebüros steht der Partnerbereich von Lernidee Erlebnisreisen mit weiterführenden Informationen, Tools und Schulungsangeboten zur Verfügung. (red)


