Plantours-Kreuzfahrt führt im Mai 2026 erstmals nach Lappland
Mit der MS Hamburg nimmt Plantours im Frühjahr 2026 Kurs auf Nordost-Skandinavien – durchs Bottnische Meer geht es bis nach Lappland.
Plantours Kreuzfahrten nimmt im Mai 2026 eine neue Route in sein Hochseeprogramm auf: Ab Kiel führt die 15-tägige Reise mit der MS Hamburg über Bornholm und mehrere schwedische Ostseehäfen bis tief in den Nordosten Skandinaviens. Höhepunkt der Route ist die erstmalige Ansteuerung von Lappland – sowohl auf schwedischer als auch finnischer Seite. Die Passage durchs Bottnische Meer bietet dabei außergewöhnliche Einblicke in wenig befahrene Regionen Europas.
Durchs Bottnische Meer nach Lappland
Die 15-tägige Reise beginnt und endet in Kiel. Zu den Stationen zählen unter anderem die dänische Insel Bornholm, Sundsvall, Umeå und Luleå – das „Tor zu Schwedisch Lappland“. Dort steht ein Besuch zur Geschichte der indigenen Sami im Programm. In Finnland werden Kemi, Oulu und Vaasa angelaufen. Höhepunkte sind unter anderem die Edelsteingalerie in Kemi sowie eine der letzten aktiven Amethyst-Minen Europas in Oulu. Den Abschluss der Route bilden Stopps in Stockholm, auf der Insel Gotland sowie in Kopenhagen.
Preisbeispiel: Die Reise „Durchs Bottnische Meer nach Lappland“ an Bord der MS Hamburg von 11. bis 25. Mai 2026 ist inklusive Vollpension ab 2.849 EUR buchbar.
Weitere Informationen unter: www.plantours-kreuzfahrten.de (red)
