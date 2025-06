Franken-Tourismus: Positive Bilanz und neue Impulse

„Franken sticht auf dem Reisemarkt durch Qualität und professionelles Marketing heraus“, so Thomas Bold, Vorsitzender des Tourismusverbandes Franken: „Umso wichtiger ist es, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass guter Tourismus auch die Lebensqualität der Menschen vor Ort deutlich steigert.“

So blickte der Tourismusverband Franken bei der gestern, 26. Juni 2025, abgehaltenen Mitgliederversammlung auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Demnach stiegen die Gästeankünfte um 3,7% und die Übernachtungen um 1,9%. Außerdem wurde erstmals die Marke von 26 Mio. Übernachtungen überschritten. Wie der Tourismusverband hervorhob, entwickelten sich dabei die fränkischen Städte (+6,6%) besonders erfreulich - allen voran Würzburg mit einem Zuwachs von 12,2%. Auch die Heilbäder und Kurorte konnten ein Plus von 2,3% verzeichnen.

Neuer Markenauftritt kommt an

Seit einem Jahr präsentiert sich der Tourismusverband Franken in einem neuen, modernen und klar strukturierten Design mit dem Slogan „Franken – Freude am Entdecken“. „Der einheitliche Auftritt wird von unseren Mitgliedern als zeitgemäß und professionell wahrgenommen und stärkt die Wiedererkennung bei Gästen und Partnern“, betonte Thomas Bold.

Auch in der Branche findet der Auftritt Anerkennung: Beim „German Brand Award 2025” wurde der Verband als „Winner“ in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation“ ausgezeichnet. Zudem erhielt das Urlaubsmagazin des Verbands beim „T.A.I. Werbe Grand Prix 2025“ Gold in der Publikumswertung.

Tourismus als Zukunftsthema

2023 erwirtschaftete der fränkische Tourismus einen Bruttoumsatz von 11,4 Mrd. EUR - rund eine Milliarde mehr als 2019. Mehr als 175.000 Menschen beziehen ihr Haupteinkommen aus der Branche. Laut Angelika Schäffer sei Tourismus damit kein Selbstzweck, sondern ein wichtiger Faktor für regionale Wertschöpfung, Infrastrukturentwicklung und Lebensqualität.

Herausforderungen und Investitionen in Qualität

Trotz hoher Reiselust stellt die wirtschaftliche Lage eine Herausforderung dar – vor allem bei Kurzurlauben, einem wichtigen Segment für Franken. Kommunale Tourismusleistungen geraten in Zeiten knapper Budgets unter Druck. Umso wichtiger sei es, laut Bold, das Bewusstsein für die Bedeutung des Tourismus zu schärfen und in Qualität, Marketing und Standortattraktivität zu investieren. Dafür engagieren sich die bayerischen Regionalverbände gemeinsam im „Kuratorium für den Bayerischen Tourismus“.

Nachwuchskampagne mit Wirkung

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, setzt der Tourismusverband Franken auf eine Ausbildungsoffensive. Unter dem Motto „Mit Leidenschaft und Know-how“ wurde eine eigene Kampagne gestartet, die junge Menschen für touristische Berufe begeistert und Betriebe zur Ausbildung motivieren soll. Erste Erfolge zeigen sich bereits: Die Kampagne erzielte über eine Million Impressions auf Social Media.

Franken sieht sich laut Schäffer gut aufgestellt – neue Hotelprojekte, Investitionen in Infrastruktur und die Anerkennung Weißenstadts als Heilbad seien klare Zeichen für das Vertrauen von InvestorInnen in die Region.

Weitere Informationen unter: www.frankentourismus.de (red)