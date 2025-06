Brände auf Chios und in Kroatien

Den zweiten Tag in Folge kämpft die Feuerwehr gegen drei große Brände, die fast zeitgleich auf der griechischen Insel Chios ausgebrochen sind. Bereits 17 Ortschaften und ein Auffanglager für MigrantInnen wurden auf der nahe der türkischen Küste gelegenen Ägäis-Insel evakuiert, Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Touristen waren den Berichten zufolge nicht gefährdet. Starke Winde fachen die Flammen weiter an und erschweren der Feuerwehr die Arbeit, wie griechische Medien berichteten. Im Einsatz sind nach Angaben der örtlichen Behörden fast 200 Feuerwehrleute mit 38 Löschfahrzeugen und zahlreichen Löschhubschraubern und -flugzeugen. Verstärkung wurde auch per Boot vom Festland geschickt. Videos des Insel-Onlineportals "politischios.gr" zeigten das Ausmaß der Flammen.

Sorge um Mastix-Pflanzen

Momentan sorgten sich die EinwohnerInnen von Chios nicht nur um ihre Häuser, sondern auch um ihre Mastix-Plantagen - die Sträucher der Pistazien-Pflanze "pistacia lentiscus" wachsen weltweit nur auf Chios und dort auch nur im Süden der Insel. Aus ihnen wird das Harz Mastix gewonnen, das für Kaugummis, Likör, Süßspeisen, Kosmetik und medizinische Produkte verwendet wird. Bei Bränden im Jahr 2010 war bereits fast die Hälfte der Mastix-Haine zerstört worden, mit starken Auswirkungen auf die Insel-BewohnerInnen, von denen viele in der Mastix-Produktion beschäftigt sind.

Brandstiftung wahrscheinlich

Es sei ausgeschlossen, dass die Brände zufällig entstanden seien, sagte ein Kommunalpolitiker dem Nachrichtensender ERT News. Die Tatsache, dass die Brände fast zeitgleich ausgebrochen seien, spreche klar für Brandstiftung. Ermittler seien bereits vor Ort. ExpertInnen gehen davon aus, dass der Großteil der Wald- und Buschbrände, die Griechenland jeden Sommer heimsuchen, von Menschen verursacht wird - sei es durch fahrlässige Handlungen wie Grillen im Freien oder absichtliche Brandstiftung. Auch bei den Feuern in Kroatien liegt der Verdacht nahe, dass diese vorsätzlich verursacht wurden. Dafür spreche, dass in der Nähe des Orts Makarska auf einem kleinen Areal an drei verschiedenen Stellen gleichzeitig Feuer ausgebrochen sei.

Leichte Entwarnung in Kroatien

An der kroatischen Adria-Küste sind viele Urlauber und Bewohner vor heftigen Flächenbränden geflohen. Von den Feuern sind mehrere beliebte Touristenorte auf einer Strecke von etwa 50 Kilometer südlich von Split am Meer betroffen. Am Sonntagabend gab es eine Teil-Entwarnung: Der größte Brandherd, zwischen den Orten Omis und Makarska, sei unter Kontrolle gebracht worden, erklärte die Feuerwehr nach Angaben des Nachrichtenportals „index.hr". Auch ein Feuer am Stadtrand von Split wurde den Angaben zufolge gelöscht. Ein zunächst wegen des Feuers gesperrter Abschnitt der Autobahn entlang der Küste wurde am wieder geöffnet.

UrlauberInnen in Notunterkünfte geflüchtet

Mehrere Gemeinden hatten im Laufe des gestrigen Tages Notunterkünfte für die in Sicherheit gebrachten Menschen eingerichtet. Dutzende TouristInnen machten davon Gebrauch. Das Rote Kreuz entsandte Sanitäter und Ärzte, die verschiedene Leichtverletzte behandelten. Helfer versorgten die Menschen mit Nahrungsmitteln. Das Feuer war zunächst 30 Kilometer südlich von Split im Gebiet der Siedlungen Pisak und Marusici ausgebrochen. Marusici mit seinen etwa 200 EinwohnerInnen und vielen TouristInnen wurde evakuiert. Die Wasserpolizei brachte viele Menschen auch per Schiff in Sicherheit. Etliche Häuser und Autos brannten aus. (APA/red)