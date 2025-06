Air France fliegt im Winter nach Punta Cana

Die Flüge werden mit Boeing 777-300ER durchgeführt. Der Abflug von Paris-Charles de Gaulle findet um 14:25 Uhr, die Ankunft in Punta Cana um 18:45 Uhr statt. Zurück geht es ab Punta Cana um 21:05 Uhr, die Landung in Paris-Charles de Gaulle erfolgt um 10:30 Uhr am Folgetag. Das Ziel in der Dominikanischen Republik wird neben Cayenne (Französisch-Guayana), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Fort-de-France (Martinique), Saint-Martin und Havanna (Kuba) das sechste Ziel von Air France in der Karibik.

Tropisches Paradies

Punta Cana, ein tropisches Paradies an der Kokosnussküste Punta Cana liegt an der südöstlichen Spitze der Dominikanischen Republik und ist bekannt für seine unberührten Strände, sein kristallklares Wasser und seine unberührte Natur. Es ist ideal für Reisende, die Entspannung oder Abenteuer suchen, mit einer Vielzahl von Wassersportaktivitäten und Wanderwegen durch die nahegelegenen tropischen Wälder. Das Reiseziel bietet außerdem eine reiche Kulturszene. (red)