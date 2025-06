TUI Das Reisebüro Exklusivtouren 2025

Next Slide

Die Exklusivtouren führten dieses Jahr mit drei unterschiedlichen Partnern in vier ausgewählte Destinationen. Im Mittelpunkt standen neben den TUI Hotelmarken vor allem die Themen Luxus und Mietwagen. Insgesamt nahmen 38 TUI Reiseprofis an den drei exklusiven Touren teil und konnten die diesjährigen Schwerpunkte von TUI Das Reisebüro aus erster Hand noch intensiver erleben.

Exklusivtour mit MSC Cruises

Die erste Tour führte gemeinsam mit dem Partner MSC Cruises nach Florida. Neben einer Stadtbesichtigung in Miami und einem Ausflug in die Everglades stand auch eine exklusive Schiffsbesichtigung der MSC World America auf dem Programm. Höhepunkt war die fünftägige Karibik-Kreuzfahrt mit der MSC Seascape inklusive Aufenthalt im MSC Yacht Club – dem Premiumbereich mit Concierge-Service, Privatpool und eigenem Restaurant. Ein Tagesausflug auf die Bahamas sowie ein Stopp auf der Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve rundeten die Reise ab und boten den TeilnehmerInnen unvergessliche Erlebnisse in besonderer Kulisse.

Andalusien mit TUI Cars erkunden

Eine weitere Agentgruppe reiste Mitte Mai mit dem Partner Austrian Airlines nach Málaga. Vor Ort stellte TUI Cars Mietwagen zur Verfügung, um Andalusien flexibel und in kurzer Zeit erkunden zu können. Auf dem Programm standen Besuche der TUI Hotelmarken RIU, TUI Blue und TUI Suneo sowie Stadtführungen in Cádiz und Sevilla inklusive Alcázar. Abgerundet wurde die Tour durch einen Abstecher nach Ronda und einen entspannten Abend in Marbella.

Hotelmarken-Tour an der Ägäis

Die TUI Hotelmarkentour führte eine weitere Gruppe von Reiseprofis nach Dalaman, Bodrum und anschließend auf die Insel Kos. Vor Ort wurden verschiedene Häuser der Marken TUI Blue, TUI Magic Life, Robinson, TUI Kids Club sowie ein Grecotel besichtigt, um Einblicke in die unterschiedlichen Konzepte zu gewinnen. Ergänzt wurde das Programm durch Ausflüge zur Geisterstadt Kayaköy, auf den Berg Babadag sowie eine Führung in Kos-Stadt und ins Bergdorf Zia – mit kulturellen Eindrücken beider Regionen und Potenzial für künftige Ausflugsempfehlungen.(red)