Pride in Boston: Gelebte Vielfalt das ganze Jahr über

Als Hauptstadt von Massachusetts – dem ersten US-Bundesstaat, der die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare legalisierte – ist Boston Vorreiter in Sachen LGBTQ+-Rechte. Schon 1971 fand hier einer der ersten Pride-Märsche in den USA statt und bis heute hat die Stadt eine der größten LGBTQ+-Communities an der amerikanischen Ostküste.

Boston Pride 2025

Am 14. Juni 2025 wird Boston wieder zur Bühne für Vielfalt, Toleranz und Lebensfreude. Die Boston Pride Parade zieht ab 11:00 Uhr vom Copley Square durch die Innenstadt. Bereits um 10:30 Uhr beginnt die feierliche Eröffnung. Im Anschluss wird von 12:00 bis 18:00 Uhr im Park Boston Common gefeiert, während auf der City Hall Plaza ein großes Straßenfest mit Live-Musik, Drag-Shows, Tanz und kulinarischem Angebot von 14:00 bis 20:00 Uhr für Stimmung sorgt.

Pride-Highlights im Juni und darüber hinaus

Neben der Parade erwartet BesucherInnen ein buntes Programm aus Geschichte, Musik, Kunst und vielem mehr:

OUTLOUD Music Festival: Am 21. Juni 2025 kommt das aus Los Angeles bekannte LGBTQ-Musikfestival OUTLOUD nach Boston – mit queeren Headlinern wie Kim Petras, Drag Queen Trixie Mattel und Frankie Grande (Bruder von Ariana Grande). Veranstaltungsort ist The Stage at Suffolk Downs.

Weitere Touren zur LGBTQ+-Geschichte Bostons:

Boston Equality Trail (selbstgeführt)

Boston’s LGBTQ Past Walking Tour (geführt, in den Sommermonaten)

Ausstellung Portraits of Pride: Im Juni zeigt das LGBTQ+ Museum of Art, History and Culture die Ausstellung „Portraits of Pride 2025“ mit 20 Porträts von Menschen, die die LGBTQ+-Bewegung im Großraum Boston maßgeblich prägen/geprägt haben. Das Museum bietet das ganze Jahr über wechselnde Ausstellungen zu queeren Themen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – ergänzt durch Bildungsprogramme und gezielte Förderung queerer KünstlerInnen.

Viele weitere Pride-Events im Juni und darüber hinaus sind hier aufgeführt.

LGBTQ+-geführte Lokale

Boston überzeugt nicht nur mit Vielfalt auf der Straße, sondern auch in der Gastronomie. Wer queere GastronomInnen gezielt unterstützen möchte, sollte u.a. folgende Lokale besuchen:

Bar Volpe und Fox & the Knife: Die preisgekrönte Chefköchin Karen Akunowicz – bekannt als „Boston’s Queen of Pasta“ – bietet in ihren beiden Lokalen italienische Genusskultur mit kreativem Twist. Während in der Bar Volpe der Fokus auf moderner süditalienischer Küche liegt, bringt das Fox & the Knife die Aperitivo-Kultur Modenas nach Boston.

Direkt am Wasser gelegen, bietet das Restaurant von Tom Schlesinger-Guidelli kreative Neuengland-Küche und preisgekrönte Cocktails in entspannter Atmosphäre. Sweet Cheeks Q: Seit 2011 verwöhnt Tiffani Faison ihre Gäste mit authentischem Südstaaten-BBQ und erstklassigen Getränken aus lokalen Distillerien und Brauereien.

Weitere Informationen unter: www.meetboston.com (red)