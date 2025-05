AIDA Kreuzfahrten im Sommer 2027 ab sofort buchbar

Die neu veröffentlichten Sommerrouten 2027 führen zu einigen der schönsten Schauplätze Europas und darüber hinaus - von den Fjorden Norwegens über die Ostsee bis ins westliche und östliche Mittelmeer. Damit hält AIDA auch in dieser Sommersaison ein abwechslungsreiches und inspirierendes Urlaubsprogramm für jeden Geschmack bereit. Alle Routen sind ab sofort buchbar.

Reisehighlights von Nordland bis Mittelmeer

Ein Schwerpunkt liegt auf Kreuzfahrten in den hohen Norden mit Zielen wie den norwegischen Fjorden, dem Nordkap oder Island. AIDAprima und AIDAnova steuern unter anderem UNESCO-Weltnaturerbestätten wie den Geirangerfjord und den Nærøyfjord an. Weitere Nordziele wie die Lofoten, Grönland sowie Reisen über den Polarkreis ergänzen das Programm.

In der Ostsee sind neben klassischen Routen neue Destinationen wie Ystad und Lysekil in Schweden geplant. Reisen mit der AIDAmar führen von Warnemünde über Stockholm bis nach Kemi und Oulu in Finnland. Die AIDAbella und die AIDAdiva übernehmen weitere Routen im Ostsee- und Skandinavienraum.

Im westlichen Mittelmeer stehen mit der AIDAcosma und der AIDAstella unter anderem Städte wie Rom, Florenz, Barcelona und Palermo auf dem Fahrplan. Ein besonderes Highlight ist die Sonnenfinsternis am 2. August 2027, die an Bord von der AIDAcosma bei Gibraltar und AIDAstella auf See beobachtet werden kann.

Auch das östliche Mittelmeer wird umfangreich bereist. Die AIDAstella kombiniert etwa Griechenland mit Istanbul oder Ägypten. Die AIDAblu ist zwischen April und Oktober auf 7- bis 14-tägigen Routen entlang der Adria, der griechischen Inseln und der Türkei unterwegs.

Ein besonderes Angebot im Sommer 2027 ist der "Weltenbummler" mit der AIDAstella, der unter anderem Japan, Mauritius und Südafrika verbindet.

Früh buchen lohnt sich

Bei Buchung zum AIDA PREMIUM Tarif winken für Sommerabfahrten 2027 bis zu 300 EUR Frühbucher-Plus-Ermäßigung pro Person. Gültig bei Buchung bis 31.10.2026, für die 1. und 2. Person in der Kabine, limitiertes Kontingent. (red)