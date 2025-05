Dertour Austria: Erfolgreiche Talk & Dine-Events im Westen

Die kürzlich abgehaltenen Events boten ReiseexpertInnen einmal mehr die Gelegenheit, sich mit führenden Partnern der Reisebranche auszutauschen und aktuelle Produktnews aus erster Hand zu erhalten. Aldiana Club Resorts, vertreten durch Birgit Mösenbacher, präsentierte neue Clubanlagen in Kalabrien, Ägypten, Kärnten und auf Sansibar. Andreas Bauer vom Flughafen München gab Einblicke in den Sommerflugplan 2025, den Baufortschritt des neuen Piers am Terminal 1 sowie in die geplante Erweiterung der automatisierten Sicherheitskontrollen. Auch Julia Peinado Santana von Meliá Hotels International war vor Ort und informierte über das vielfältige Hotelportfolio der Marke sowie die Renovierung und das Rebranding der Häuser Paradisus Fuerteventura und ME Marbella. Die Expeditionsreederei Swan Hellenic, vertreten durch Anja Gilardone, stellte ihr Angebot für kulturell interessierte Entdeckerreisen vor.

Gelungene Abende mit Mehrwert

In entspannter Atmosphäre nutzten zahlreiche TeilnehmerInnen die Gelegenheit zum Networking und persönlichen Austausch. Kulinarisch abgerundet wurde der Abend jeweils durch ein gemeinsames Dinner in stilvollem Rahmen. Hildegard Niederklapfer von Christophorus Reisen in Brixlegg zieht ein positives Fazit: „Ich freue mich immer sehr über die Einladung zum Dertour Talk & Dine im Westen und gehe gerne hin, weil alles passt – von der Location bis hin zu den Partnern. Immer eine gelungene Mischung und ein kurzweiliger, informativer Abend!“ (red)