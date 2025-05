EL AL übernimmt 17. Boeing mit besonderer Botschaft

EL AL Israel Airlines hat am 16. Mai 2025 ihre 17. Boeing 787-9 Dreamliner übernommen. Die neue Maschine trägt nicht nur das aktualisierte Farbschema der Airline, sondern auch einen besonderen Namen: „Achinu Kol Beit Yisrael“. Anders als die übrigen 45 Passagierflugzeuge der Flotte, die traditionell nach Städten in Israel benannt sind, steht dieser Name für eine symbolische Botschaft.

Der Ausdruck stammt aus einem Gebet der jüdischen Liturgie und ist der Rückkehr aller Geiseln nach Israel gewidmet. Das vollständige Zitat lautet: „Unsere Brüder, das ganze Haus Israel, die sich in Not und Gefangenschaft befinden, sei es auf dem Meer oder an Land – möge Gott sich ihrer erbarmen und sie aus der Not in die Erleichterung, aus der Finsternis ins Licht und aus der Knechtschaft in die Erlösung führen.“ Mit der Namensgebung unterstreicht EL AL ihr Selbstverständnis als nationale Airline mit gesellschaftlicher Verantwortung.

Strategische Erneuerung und Flottenausbau

Die neue 787-9 ist Teil eines umfassenden Flottenmodernisierungsprogramms. Ziel ist es, das Reiseerlebnis an Bord weiter zu verbessern, das internationale Streckennetz auszubauen und die ESG-Standards stärker in die Unternehmensstrategie zu integrieren.

Bis zu neun weitere Dreamliner sollen folgen.

Bereits im August 2024 hatte EL AL den größten Flugzeugkauf ihrer Geschichte bekannt gegeben – mit bis zu 31 Boeing 737 MAX zur Erweiterung der Narrowbody-Flotte. Die Maßnahmen sind Teil eines Strategieplans, der seit 2023 schrittweise umgesetzt wird und neben technologischer Erneuerung auch verstärkte Umweltverantwortung in den Fokus rückt. (red)