Österreich Werbung: Fernmärkte stärken Tourismus und Wirtschaft

Der Österreichische Tourismustag (ÖTT) zeigte deutlich: Fernmärkte wie die USA, China oder Brasilien gewinnen weiter an Bedeutung für den heimischen Tourismus. 2024 verzeichnete Österreich mit 154,3 Mio. Nächtigungen ein starkes Jahr – insbesondere internationale Gäste trugen dazu bei. Die USA waren mit 2,38 Mio. Nächtigungen der bedeutendste Fernmarkt (+14%), gefolgt von China mit rund 654.000 Nächtigungen (+90%). Auch Kanada, Mexiko und Brasilien zeigten starke Wachstumsraten.

Gäste aus Fernmärkten sind zahlungskräftig, qualitätsorientiert und schätzen Österreich abseits der klassischen Hauptsaison: Rund ein Drittel der Reisen aus Nord- und Lateinamerika sowie Asien entfällt auf die Monate April, Mai, Oktober und November.

Reiseverhalten und Wertschöpfung

Die Reiseverkehrseinnahmen aus Nordamerika stiegen seit 2019 um 46% auf 856 Mio. EUR, bei Gästen aus Lateinamerika um 20% auf 70 Mio. EUR. Asiatische Gäste liegen mit 913 Mio. EUR zwar noch unter dem Vorkrisenniveau, zeigen aber starkes Wachstumspotenzial – besonders durch Trends wie Wintertourismus, Wellness und Kulinarik.

Laut Tourismusmonitor Austria (T-MONA) zählen Kultur, Naturerlebnisse und Kulinarik zu den Hauptmotiven. Gäste aus Nord- und Lateinamerika reisen zunehmend ganzjährig und geben im Schnitt 341 EUR (Nordamerika) bzw. 296 EUR (Lateinamerika) pro Tag aus. Asiatische Gäste liegen mit 392 EUR sogar noch darüber.

Strategische Marktbearbeitung

Die Österreich Werbung (ÖW) setzt in den Fernmärkten gezielte Maßnahmen zur Positionierung Österreichs als Premiumdestination. In China liegt der Fokus auf Outdoor, Wandern und Wintererlebnissen. In den USA wird Österreich unter anderem im Rahmen der "Austria Chef’s Table"-Eventreihe in New York präsentiert. Die Märkte Kanada, Mexiko und Brasilien werden im Rahmen der "Discover Austria"-Tour gezielt angesprochen. (red)