KLM: Die Naturwunder Nordamerikas entdecken

Nach der bequemen Anreise nach Edmonton können Kanada-UrlauberInnen Jasper-Nationalpark, der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört, entdecken. Mit seinen hoch aufragenden Gipfeln, Gletschern und Wildtierbegegnungen ist er ein Garant für naturnahe Erlebnisse. Nur ein paar Stunden weiter südlich landen NaturliebhaberInnen in Calgary, dem Tor zum Banff National Park, der für seine türkisfarbenen Seen und alpinen Pfade berühmt ist. Im Westen Kanadas ist Vancouver Ausgangspunkt für die Erkundung der verschiedenen Nationalparks von British Columbia, wo üppige Regenwälder und zerklüftete Küsten darauf warten, die BesucherInnen zu begeistern.

USA: Ikonische Landschaften

In den Vereinigten Staaten bietet KLM bequeme Verbindungen zu Städten, die die Tore zu legendären Parks öffnen. Von Seattle aus erkunden Reisende die vulkanische Landschaft des Pazifischen Nordwestens mit zahlreichen Wanderrouten; von Salt Lake City aus den Yellowstone-Nationalpark, den ersten Nationalpark der Welt und Heimat von Geysiren, Bisons und atemberaubenden Ausblicken. In Las Vegas können sie die Neonlichter der Stadt gegen die Natur eintauschen – der Grand Canyon ist in wenigen Autostunden erreichbar. San Francisco ist für KLM-Gäste Ausgangspunkt für Touren im Yosemite-Nationalpark, der mit Granitfelsen und Wasserfällen begeistert; Portland, Oregon, ist die optimale Basis um die reiche Vielfalt der Landschaften - von der Columbia River Gorge bis zum Crater Lake – zu erkunden. Infos zu den Flugverbindungen und Services: www.klm.at