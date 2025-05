SunTrips baut Oman-Programm deutlich aus

SunTrips hat sein Oman-Angebot umfassend überarbeitet und deutlich erweitert. Damit reagiere der Berliner Spezialist für modulare Rundreisen und Individualreisen gezielt auf die steigende Nachfrage nach flexiblen und authentischen Reiseerlebnissen in der Region.

Oman gilt als eines der vielseitigsten Reiseziele auf der Arabischen Halbinsel. BesucherInnen erwartet eine eindrucksvolle Mischung aus Wüste, Bergen, Küste und Kultur. Die neuen SunTrips-Rundreisen führen unter anderem zu den kulturellen Zentren Nizwa und Sur, durch die spektakuläre Wüste Wahiba Sands und auf den Jebel Shams, den „Grand Canyon“ des Oman.

Flexibel reisen und kombinieren

Ergänzend zu den geführten Rundreisen bietet SunTrips nun auch individuelle Mietwagenreisen mit fest gebuchten Unterkünften und Transfers an. Damit können Gäste das Land in ihrem eigenen Tempo entdecken – von historischen Städten über tropisch-grüne Küsten bis hin zu abgelegenen Wadis. Zahlreiche Tagesausflüge und Kurztouren - etwa zur Halbinsel Musandam, ins Schildkrötenreservat Ras Al Jinz oder mit Übernachtung im Wüstencamp – ermöglichen tiefere Einblicke in die Natur- und Kulturlandschaft des Landes.

Zudem lassen sich Oman-Reisen ab sofort mit weiteren Destinationen kombinieren. SunTrips bietet dafür beispielsweise Angebote mit Indien, Sri Lanka, Thailand, Ägypten, Sansibar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten – ideal für Reisende, die mehrere Länder in einer Reise verbinden möchten.

Einladung zum Webinar

SunTrips lädt Agents, die mehr über den Oman erfahren wollen zu den nächsten Webinaren mit Markenchef Alexander Sieland und dem Produktmanagement ein. Die kostenlose Schulung wird an zwei Termine angeboten.

am 20. Mai um 09:00 Uhr

am 27. Mai um 12:00 Uhr

Weitere Infos und Anmeldung unter: www.bausteinreisen.de (red)