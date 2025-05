Einladung zum Göteborg-Webinar

Göteborg gilt als eine der nachhaltigsten Städte Europas – und bleibt dennoch ein Geheimtipp für viele. Im Rahmen eines kompakten Webinars am 3. Juni 2025 um 9:30 Uhr geben Petra Gamerdinger (Göteborg & Co.) und Jennifer Sievers (MMGY Lieb Management) touristischen Fachkräften einen fundierten Überblick über die Stadt an der schwedischen Westküste.

Informationen aus erster Hand

Das rund 30-minütige Webinar richtet sich an alle Interessierten - Agent, Reiseveranstalter und Partner aus der Touristik. Neben spannenden Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Kultur und Kulinarik stehen auch praktische Tipps zur nachhaltigen Erkundung Göteborgs auf dem Programm.

Datum: 3. Juni 2025

3. Juni 2025 Uhrzeit: ab 09:30 Uhr

Kostenlose Anmeldung HIER (red)