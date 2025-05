TUI startet in die Kalabrien-Saison

TUI hat gestern, am 11. Mai 2025, gemeinsam mit Flugpartner Eurowings ab Innsbruck und Salzburg die diesjährige Kalabrien-Saison gestartet. Ab 31. Mai ergänzt dann Austrian Airlines das Angebot mit zwei wöchentlichen Nonstop-Verbindungen ab Wien nach Lamezia Terme.

Kurzentschlossene KundInnen können sich ihren Sommerurlaub bei TUI derzeit noch mit bis zu 40% Ermäßigung sichern. Zusätzlich bietet das Flex Tarif Upgrade die Möglichkeit, gebuchte Pauschalreisen oder Hotels je nach Tarif bis 15 bzw. 29 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen umzubuchen oder zu stornieren.

Vielfältige Hotelauswahl

Kalabrien, die südlichste Region des italienischen Festlands, ist für ihre karibikähnlichen Strände, unberührte Natur und geschichtsträchtigen Orte bekannt und gilt als Geheimtipp für erholsamen Badeurlaub.

Für die Saison 2025 stehen TUI Gästen über 160 Hotels in Kalabrien zur Auswahl. Dazu zählt auch das neu eröffnete TUI Suneo La Conchiglia am Capo Vaticano, eine Adults-only Anlage mit Panoramalage und Wellnessbereich, buchbar z. B. ab Innsbruck am 18. Mai ab 966 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive. Familien erwartet im TUI Magic Life Calabria ein breites Sport- und Freizeitangebot sowie ein Wasserpark für Kinder. Eine Woche kostet z. B. ab Innsbruck am 15. Juni ab 1.579 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive. Paare finden im TUI Blue Tropea in Panoramalage oberhalb der „Baia di Riaci“ Ruhe und Erholung. Buchbar z. B. ab Wien am 16. August ab 1.156 EUR p.P. im DZ mit Halbpension.

Weitere Angebote: Sieben Nächte im Hotel Villaggio L’Olivara kosten mit Flug ab Salzburg z.B. am 6. Juli ab 859 EUR p.P. im Appartment mit Meerblick und Frühstück. Sieben Nächte im Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria kosten mit Flug ab Innsbruck z.B. am 10. August ab 1.669 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive. (red)