Indien-Pakistan - Außenministerium warnt vor Reisen ins Grenzgebiet

Das Außenamt in Wien erweiterte seine partielle Reisewarnung für Teile Pakistans um die Grenzgebiete zu Indien. "Aufgrund der aktuellen Spannungen zwischen Indien und Pakistan gilt Sicherheitsstufe 5 auch entlang der Grenze zu Indien, vor allem entlang der Waffenstillstandslinie 'Line of Control'", heißt es auf der Ministeriumsseite.

Vor Reisen ins indisch-pakistanische Grenzgebiet wird gewarnt. Ferner werden "Österreicherinnen und Österreicher, die sich derzeit in diesem Gebiet aufhalten, (...) dringend ersucht, sich unverzüglich mit der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde bzw. der nächstgelegenen Vertretung eines EU-Mitgliedstaates in Verbindung zu setzen". Und drittens: "Den in diesem Gebiet lebenden Österreicherinnen und Österreicher wird dringend empfohlen, das Land zu verlassen."

Schon zuvor hatten diese drei Punkte für die pakistanischen Regionen Belutschistan und Khyber Pakhtunkhwa gegolten. Abseits von der Grenze zu Indien, Belutschistan und Khyber Pakhtunkhwa gilt in Pakistan die Sicherheitsstufe 3, also ein "hohes Sicherheitsrisiko", und "von nicht unbedingt notwendigen Reisen" in diese anderen Gebiete wird - wenn schon nicht gewarnt - "abgeraten".

Für Indien gilt, wie bereits zuvor: Eine Reisewarnung für das Territorium Jammu und Kaschmir, die Grenzregionen zu Pakistan sowie für Manipur. Letzteres hat mit dem aktuellen Konflikt um die Himalaya-Region Kaschmir nichts zu tun; es liegt ganz im Nordosten Indiens.

Für einige weitere Teile Indiens gilt die Sicherheitsstufe 3 - hohes Sicherheitsrisiko. Darunter fällt auch der Westen von Ladakh. Dieses Gebiet in der Nachbarschaft von Kaschmir ganz im Norden des Landes sollte daher ebenfalls gemieden werden, rät das Außenministerium. (APA / red)